到底誰中今彩539頭獎？王瑞德再洩「非國民黨議員」：大家都聽到了

政治中心／林昀萱報導

媒體人王瑞德30日在社群平台上表示，某一位台北市議員突然請他喝珍珠奶茶，原來那位議員中了今彩539的頭獎獲得800萬的獎金、實領640萬。貼文一出引發熱議，紛紛猜測到底是哪一位議員那麼幸運？隨著被點名的議員紛紛跳出來否認，王瑞德再縮小範圍透露「非國民黨議員」。

王瑞德在臉書表示，自己被一名台北市議員請喝珍珠奶茶，事後才得知對方「不小心中了今彩539頭獎」，並提到該筆獎金為800萬元，扣稅後實領約640萬元，對方也坦言，原本還擔心今年募款狀況，突如其來的中獎讓他相當意外。

根據台彩資訊，1月30日開獎的第115000026期今彩539，獎號為16、17、29、30、36，800萬頭獎開出1注，由台北市信義區松山路322號的「彬彬有禮彩券行」開出。網友根據這線索將中獎議員名單縮小至松山信義區的議員，包括國民黨市議員有詹為元、戴錫欽、秦慧珠以及民進黨市議員許淑華、洪健益以及張文潔，不過他們都發聲否認。

面對眾人的疑問，王瑞德1日在臉書透露：「其實這一位中了今彩539的非國民黨議員」，稱當時電視台錄影剛結束，但是直播仍有8000多人在線上「大家都聽到了」、「承不承認不重要，太太知不知道才是重點」，他並截圖網友留言「那集我有看，那個議員自己說他中800，超羨慕的，我也好想中」佐證。另外，王瑞德也強調，一早詢問電話接不完，但他仍守口如瓶，面對記者套話直言「我當社會記者40年了，你從我口中套不出來的！」

