到底誰中800萬？北市議員紛紛否認 詹為元還畫地圖自清

資深媒體人王瑞德在臉書發文透露，一名台北市議員突然請他喝珍奶，才知道對方中了今彩539頭獎800萬元，扣稅後實領640萬元，國民黨台北市議員游淑慧今（1）日在臉書貼出群組截圖，由於開出頭獎的彩券行位於松山區，她腦海中第一個浮現的就是看起來一臉「富貴相」的國民黨台北市議員詹為元。

台北市議員詹為元。（圖／中天新聞）

從游淑慧公開的群組截圖可見，她在群組中直接詢問詹為元「你嗎？」國民黨台北市議員林杏兒也跟著追問「為元真的是你嗎……」詹為元則回應「哈哈，不是啦」。游淑慧表示，沒想到不只自己懷疑，原來詹為元已經成為大家的「頭號嫌疑人」，嚇得他只好發揮柯南精神，趕緊用地緣關係來分析澄清。

詹為元否認中頭獎，還畫地圖自清。（圖／翻攝自游淑慧臉書）

詹為元在群組中貼出一張Google地圖截圖，並說明「我助理畫出來的路線圖，跟中獎彩券行」，試圖用地理位置證明自己並非中獎者。詹為元表示，自己沒有中539頭獎，但還是被採訪沒中獎的心情，呼籲中頭獎的台北市議員快自首，不要在這些中不了獎的人傷口上撒鹽。他也自嘲，人生第一次發表自清聲明，竟然是說自己沒中頭獎。

由於800萬獎金的話題仍在延燒，多名台北市議員紛紛否認，包括柳采葳、洪健益、秦慧珠等人，都否認自己是頭獎得主。

