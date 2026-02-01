到底誰中800萬？北市議員紛紛否認 詹為元還畫地圖自清
資深媒體人王瑞德在臉書發文透露，一名台北市議員突然請他喝珍奶，才知道對方中了今彩539頭獎800萬元，扣稅後實領640萬元，國民黨台北市議員游淑慧今（1）日在臉書貼出群組截圖，由於開出頭獎的彩券行位於松山區，她腦海中第一個浮現的就是看起來一臉「富貴相」的國民黨台北市議員詹為元。
從游淑慧公開的群組截圖可見，她在群組中直接詢問詹為元「你嗎？」國民黨台北市議員林杏兒也跟著追問「為元真的是你嗎……」詹為元則回應「哈哈，不是啦」。游淑慧表示，沒想到不只自己懷疑，原來詹為元已經成為大家的「頭號嫌疑人」，嚇得他只好發揮柯南精神，趕緊用地緣關係來分析澄清。
詹為元在群組中貼出一張Google地圖截圖，並說明「我助理畫出來的路線圖，跟中獎彩券行」，試圖用地理位置證明自己並非中獎者。詹為元表示，自己沒有中539頭獎，但還是被採訪沒中獎的心情，呼籲中頭獎的台北市議員快自首，不要在這些中不了獎的人傷口上撒鹽。他也自嘲，人生第一次發表自清聲明，竟然是說自己沒中頭獎。
由於800萬獎金的話題仍在延燒，多名台北市議員紛紛否認，包括柳采葳、洪健益、秦慧珠等人，都否認自己是頭獎得主。
延伸閱讀
媒體人爆北市議員中今彩539頭獎8百萬 詹為元喊話：得主趕快自首
綠議員憂高嘉瑜回鍋搶票 詹為元：去年怎不全力幫她輔選
化身鏟子超人！徐巧芯率團隊到花蓮 衣服胸前「雜質」成亮點
其他人也在看
孫協志婚禮沒邀老媽？緊急回應了 批禮金公審大會「無理取鬧」
【緯來新聞網】47歲孫協志與小11歲夏宇童去年3月登記結婚，將於今年2月14日情人節辦婚宴，今出席活緯來新聞網 ・ 15 小時前 ・ 24則留言
39歲曹雅雯「驚天落差」流出！劇烈消風惹網心疼
娛樂中心／李汶臻報導39歲台語歌后曹雅雯有將近半個月沒在臉書更新動態，30日釋出最新影片引發外界關注。畫面中她以全素顏、居家裝扮現身，整尊暴風消瘦的狀態與過去在舞台上的亮麗模樣判若兩人；不少粉絲看了驚呼：「差點認不出來」、「太瘦了」，相關畫面迅速在網路上掀起討論。民視 ・ 15 小時前 ・ 15則留言
黃珊珊告別28年公職！首吐心聲「想做回自由的自己」 親揭下一步
正式告別28年的公職生涯！民眾黨前立委黃珊珊於昨（30）日正式卸任，有感而發表示，「從22歲當律師起，我其實沒有一天沒有工作在身，所以，現在卸下公職，終於可以好好休息一下，只想做回自由的自己！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 103則留言
突開戰貝克漢夫婦控6罪狀！長子舊愛不忍出手了 公開「最大導火線」
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀。布魯克林在公開聲明中曾提及在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。近日布魯克林的前緋聞女友艾芙頓麥凱思受訪時則強烈暗示他爸媽將他行程洩漏給狗仔。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10則留言
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲EBC東森娛樂 ・ 20 小時前 ・ 28則留言
吳尊同框15歲愛女拍雜誌 neinei絕美顏值引網驚嘆：基因太強
【緯來新聞網】藝人吳尊近日與15歲女兒neinei一同登上時尚雜誌拍攝專題，父女同框畫面公開後，引起緯來新聞網 ・ 18 小時前 ・ 14則留言
吳怡霈也覺得扯！主持股王尾牙「一張飆破900萬」 被台下1場面驚呆
女星吳怡霈外型亮麗，擁有流利的口條的她也常受邀主持活動節目，近日，她接下台灣股王信驊科技尾牙主持，表示當時看到台下所有賓客的打扮，讓她一度有參加「國際高科技研討會」的錯覺。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1則留言
太常「欺負」陳漢典惹陳媽不悅！小S當場下跪道歉 驚人場面全被拍
男星陳漢典出道後因為擔任《康熙來了》助理主持而廣為人知，節目至今仍是觀眾心中的經典，其中，陳漢典出書時曾透露小S常在節目開他玩笑，讓自己母親走心過，當時小S一聽便要下跪道歉的名場面，仍讓觀眾回味無窮。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5則留言
Lu典婚禮包6600挨酸「全場最少」 嘻小瓜曬私訊：願意再補
嘻小瓜25日晚間出席陳漢典與Lulu的婚禮，他拍片祝賀新人，並透露包了6600元的紅包。不過該影片被部分網友們拿來與其他藝人比較，狠酸「康康包了8萬8000元」、「我猜你是不是全場包最少的」、「藝人包6000會不會太少」、「6600吃文華東方超值了」。對此，嘻小瓜29日發聲表示，...CTWANT ・ 2 天前 ・ 105則留言
大S忌日倒數！韓節目直擊具俊曄雨天守墓 低聲一句「熙媛更辛苦」全場淚崩
已故女星大S（徐熙媛）將於2月2日迎來辭世1週年的忌日，由於具俊曄至今仍深情地守在愛妻墓前，令人動容。韓國KBS節目《名人生老病死的祕密》特別飛來台灣採訪製作特輯，搶先曝光的預告，連主持人張度練都忍不住當場落淚！鏡報 ・ 1 天前 ・ 140則留言
金鐘國首鬆口老婆身分 「一直把她當妹妹」親曝結婚契機
[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導南韓人氣歌手金鐘國單身多年，感情生活一向低調，卻在去（2025）年9月無預警宣布結婚，震驚演藝圈。由於妻子是圈外人，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5則留言
喪父遭騷擾身心俱疲！女星久違露面「瘦如紙片」 粉絲一片擔憂：像生病
台語金曲歌后 曹雅雯 近來歷經父親離世、又曾遭瘋狂女粉絲騷擾，身心狀況備受外界關心。她日前在社群分享返鄉日常，嘗試「生啤酒口味」洋芋片，卻因外型明顯消瘦，引來大批粉絲留言關切，直呼「看了很擔心」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 10則留言
鍾麗緹震撼揭16歲小女兒「天生弱視」 自責錯失治療！出生就「一眼失明」現況曝光
55歲性感女神鍾麗緹生下三個女兒，遺傳她的美貌，一家人的顏值經常受到網友討論。不過近日鍾麗緹在直播中透露，即將滿16歲的小女兒張凱琳（Cayla）天生弱視，一出生就有一個眼睛看不到，因為小孩還小也不知道，直到5歲時去檢查才發現，讓她一度自責錯過黃金治療期。鏡報 ・ 1 天前 ・ 2則留言
許瑋甯尺度大解放！「胸前開雙V」肉色三角區全看光
娛樂中心／楊佩怡報導41歲混血女星許瑋甯與大3歲男星邱澤因合作《當男人戀愛時》結緣，將銀幕上的浪漫延續到現實生活；兩人結婚近4年愛得低調甜蜜，更在2025年8月誕下獅子座男寶寶Ian。日前許瑋甯出席好友林心如的慶生派對，只見她身穿條紋上衣，胸前只扣2顆扣子，露出性感小蠻腰，完全看不出已升格為媽媽。民視 ・ 1 天前 ・ 6則留言
遭索討16萬！方順吉桃色摩鐵糾紛疑仙人跳 怒嗆對方發不自殺聲明
43歲歌手方順吉近日疑捲入桃色糾紛。有人指控他私約人妻到摩鐵，並稱受到恐嚇及電話騷擾，甚至公開雙方對話。隨後又出現自稱女方男友的人，向方順吉索討16萬8888元紅包，疑似仙人跳。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 13則留言
昔開幕碰上疫情！琳妲餐酒館撐6年爆收攤 本人證實揭「關鍵主因」
中職啦啦隊「樂天女孩」成員琳妲（林羿禎）擁有亮麗的外型以及魔鬼身材，深受粉絲的喜愛，而她在2020年曾斥資百萬，合夥酷炫、蕾菈一起開餐酒館，沒想到近日證實歇業，坦言：「該好好說再見了」，並透過文章感謝長久以來支持餐酒館的顧客們。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6則留言
葉華太辣「半球快掉出來」黃少祺不敢看！困擾身材：走路像3顆頭
三立八點台劇《百味人生》再添話題火花，葉華強勢回歸，一登場就氣場全開、辣度破表。劇中她化身酒家女，與黃少祺曾有過一段歡場感情，回憶戲中以性感造型現身，直接色誘對方，畫面火辣到連工作人員都忍不住偷瞄，堪稱近期最有記憶點的回憶橋段。中時新聞網 ・ 22 小時前 ・ 8則留言
周杰倫愛店突暫停營業！ 淡水文化阿給：下代理念不合
新北市 / 綜合報導 天王周杰倫學生時期的愛店淡水文化阿給，在地飄香近50年，加上周董加持，吸引不少饕客朝聖。不過，業者卻突然宣布將暫停營業！老闆娘透露，下一代理念不合，所以未來決定分家經營，雖然還沒確定店址，但一樣會選在淡水一帶；而目前店裡還有庫存，不少人趁著週末趕在他賣完、拉下鐵門前，前往嚐鮮。哎唷不錯哦這個好吃哦，冷天來碗熱呼呼魚丸湯阿給，是天王周杰倫學生時期最愛，淡水名店文化阿給，在地飄香近50年，還推出周董套餐吸引粉絲。周杰倫更曾在演唱會上，笑說欸頭家招牌照片真的不好看，拜託啦幫我換掉啦，粉絲呢很聽話馬上實現願望，多虧天王幽默宣傳，讓店家名氣更上層樓，不過他們卻宣布將暫停營業。阿給第二代老闆娘王小姐說：「就把它結束掉，然後各自，小朋友各自，我們老的都要退休了，就小朋友各自去發展，還有進貨的冬粉，所以一定要處理完，然後才能休息，如果過年還賣不完就初三開始。」老闆娘無奈透露，下一代手足理念不合，想法經營策略分歧，最終彼此決定單飛，未來將分家成兩間店面。阿給第二代老闆娘王小姐VS.記者說：「休息一陣子，看你要找店面，要幹嘛還是要處理啊，(大家會就是給你們加油打氣之類嗎)，會啊，會啊，都會問啊，說你們消息好靈通哦。」消息一出，饕客都很不捨，今日一早店內坐滿滿，除了品嚐美味阿給，也有人帶小孩，尋找自己的學生記憶。民眾VS.記者說：「我念淡江大學，剛好帶家人來淡水走一走，然後順便過來就來吃一下這樣，(所以算是一個懷舊的味道)，對，對，對，對，就不知道之後還吃不吃得到這樣。」民眾VS.記者說：「差不多半年會來吃一次，我是板橋那邊過來的，(暫停營業有一點點可惜)，對，對，對，我們還有買回去給孩子吃的。」不過老闆娘說，未來選址還是會在淡水，但目前仍在觀望店面，預計3到4月重新開張，想品嚐美味的饕客只能再等等。 原始連結華視影音 ・ 21 小時前 ・ 5則留言
健美網紅畢嘉琪26歲猝逝！友曬生前照 網見他：身體早拉警報
大陸一名26歲健美網紅畢嘉琪驚傳在睡夢中猝逝，震撼健美圈與粉絲群，他的好友事後也曝光一張他生前打麻將的照片，有網友見狀發現，他的身體似乎老早就發出求救訊號。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 4則留言
陳漢典婚禮「紅包被公審」！孫協志接力辦婚宴不忍開嗆了：無理取鬧
孫協志跟夏宇童2月14日將補辦世紀婚宴，今他出席《 Sialia Games》智謀佈局遊戲活動被問到籌備進度，坦言婚宴預算很高，桌數不多但也不少，一切都還順利。而陳漢典跟Lulu先前剛辦完婚宴，結果卻意外變成紅包公審大會，孫協志則認為包多少都是大家的心意，就算包1200也是，所以不會有多跟少的問題。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 1則留言