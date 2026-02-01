到底誰中800萬？台北市議員紛紛自清 柳采葳：絕不是我！

〔記者董冠怡／台北報導〕名嘴王瑞德上月30日在臉書發文爆料，某台北市議員中了今彩539頭獎，800萬元扣稅後實領640萬元，議員詹為元昨天率先開出「自清」第一槍，並要中獎者快自首；對此，議員柳采葳今也說不是她，強調有請客、但非珍珠奶茶；議員林延鳳則說，如果中獎怎麼可能只請珍奶。

柳采葳表示，的確有在電視台請吃雞排，不過原因是跟主持人打賭輸了，「雖然我也很想中獎，但絕對不是我，可惜我沒有這個運氣。」1月17日另傳出中山區有民眾一注獨得頭獎，「也真的不是我」，但很開心中山區這麼有福氣。

她提到，每天戰戰兢兢、競競業業努力在基層耕耘，年節拜票發放春聯，如果真的有中頭獎的話，一定會跟大家報告。

林延鳳也說，大家別再猜了，「中樂透的議員真的不是我啦！」如果真的中的話，怎麼可能只請喝珍奶呢？

