到底誰才是真瘋？記者臥底精神病院驚見「一堆正常人」 荒唐內幕曝光
「不用錢，醫藥費和生活費全免，可以常年住！」在中國湖北襄陽市的一家精神病院內，一名醫生正熱情地向病人家屬推銷「免費住院」服務。這並非個案，新京報記者近期深入湖北襄陽、宜昌兩地調查發現，當地多家民營精神病院為爭搶病人、騙取醫保資金，已發展出一套令人咋舌的黑色產業鏈，從承諾全免誘導入院，到虛構病情收治正常人，甚至連院內的護工、保全都被登記為「精神病患」。
免費住院藏陷阱 醫院比麵館多
在襄陽市襄州區沈營村，一個小村莊竟有5人在襄陽陽一光精神病院住院，原因無他，就是因為「免費」。一位病人家屬直言，普通家庭難以負擔長期住院的自費部分和生活費，「一聽說免費，都想去住。」為了爭搶這塊「蛋糕」，襄陽市的民營精神病院數量激增，有家屬抱怨，「一個襄陽市居然有20多家精神病院，跟牛肉麵館一樣，開得到處都是。」
2025年12月，記者實地走訪襄陽十多家精神病院，發現「搶人大戰」已白熱化。襄陽陽一光精神病院楊姓院長承諾醫藥費全免，生活費僅需每天15元，甚至暗示「還可以再拿一點」。漢江潮、康寧、安康等多家醫院不僅醫藥費全免，連生活費都不收，唯一條件是「住久一點」，至少3個月起跳。部分醫院甚至教唆家屬報假警，謊稱病人「肇事闖禍」，以便通過造假手續實現免費住院。
正常人被確診 護工「帶薪」住院
為了填滿病床，這些醫院的收治標準形同虛設。在襄陽宏安精神病院，記者以應聘護工名義臥底，驚訝地發現男病區唯一的男護工竟也是「住院病人」，系統顯示其被診斷為「酒精引起的精神行為障礙」，但他本人坦承「我7月4日上班，7月5日入院，就是配合醫院騙醫保，既不吃藥也不治療，薪資照領。」
不只員工 普通人想住院也輕而易舉
記者陪同一名只想戒酒的村民諮詢，儘管強調其無精神問題，襄陽恆泰康醫院醫生直接表示可虛構病歷，「我們把它寫成醫藥所致的精神問題，不往上報，家屬知道就行。」另外，在襄陽宏安精神病院，大量行動不便的老人被收治，護士直言「這比養老院划算，養老院1月要一兩千，這裡免費。」而在宏安精神病院的活動室，記者更目擊多位所謂的「病人」聚在一起打牌，行為舉止與常人無異。
為詐取保險金阻撓出院 虐待成常態
這些被收治的「病人」，在醫院眼中是行走的「搖錢樹」。一旦入院，醫院便利用其身份資訊虛構診療項目，日復一日騙取醫保救命錢。在宜昌夷陵康寧精神病院，記者臥底發現單一科別就擠了160多人，病床擠滿病房，為了讓病人長期住院，醫院甚至會定期安排「假出院」，以躲避醫保檢查人員的稽核。
更令人心寒的是，為了留住這些「財源」，醫院不惜手段阻撓康復病人出院。在臥底期間，記者多次目睹醫護人員對病人施暴，打耳光、腳踹，甚至用水管抽打。這種嚴苛且充滿暴力的管理，讓當地真正的精神病患對醫院產生了極度恐懼，寧願在家受苦也不敢踏足醫院一步。
「有些人住進來就是為了養老，有些年紀大的根本不是精神病」，宜昌夷陵康寧精神病院的一名工作人員私下向記者透露了行業公開的秘密。當醫保資金淪為私立醫院的利潤來源，當「精神病」成為可以隨意買賣的標籤，這場圍繞著弱勢群體的「免費午餐」，最終付出的代價是整個社會的誠信與醫療資源的巨大浪費。
