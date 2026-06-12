「到底誰比較像在選台北市長？」李忠憲拋問「誰怕沈伯洋？」：當挑戰者天天談台北 蔣萬安為何總是慢半拍？

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民進黨已提名立委沈伯洋投入2026台北市長選戰，首都藍綠對決提前升溫。成功大學教授李忠憲今（12）日在臉書以《誰怕沈伯洋？》為題發文指出，真正值得討論的或許不是誰害怕沈伯洋，而是當一名挑戰者持續設定雙城論壇、城市安全、防災韌性、鼠患與公共治理等議題時，市民開始產生一個疑問：「到底誰比較像正在選台北市長的人？」

李忠憲表示，當賴清德宣布由沈伯洋代表民進黨投入台北市長選戰時，他從一開始就公開表達支持。他直覺認為，這將會是一場非常有意思的選戰，而沈伯洋也曾對他早期公開表態支持表示感謝。

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他坦言，剛認識沈伯洋的時候，自己其實也有點怕他。

不過那種害怕並非來自聲量、辯論能力或媒體曝光，而是來自沈伯洋展現出的國際溝通能力、理解能力以及反應速度。

李忠憲指出，多數人看到問題，可能抱怨幾句、寫篇文章批評，或者開完記者會後事情就告一段落；但沈伯洋往往不是如此。他習慣繼續往下追，思考自己還能做什麼，直到把問題真正弄清楚為止。這種執著與行動力，在台灣政治人物當中其實並不常見。

不過整篇文章真正想談的，並不只是沈伯洋個人的特質。

李忠憲提到，最近觀察蔣萬安的表現，讓他想起美國劇作家Edward Albee於1962年創作的經典舞台劇《誰怕維吉尼亞．伍爾夫？》。這齣戲表面上像是在問「誰害怕維吉尼亞．伍爾夫」，實際上卻是在探討人們為何害怕面對現實與真相。劇中的人物不斷用幻想保護自己，直到所有假象被拆穿，不得不正視自己長期逃避的問題。

因此，如果把這個典故借來改成《誰怕沈伯洋？》，真正的問題或許不是誰害怕沈伯洋這個人，而是為什麼他的存在總能引發如此強烈的反應。

李忠憲觀察，2026年的台北市長選戰雖然尚未正式開打，但沈伯洋幾乎每天都在談台北。

從雙城論壇、城市安全、防災韌性，到鼠患問題與公共治理，都能看到沈伯洋持續提出批評與政策主張。

反觀掌握市政資源的蔣萬安，卻似乎比較習慣等待風波過去。

於是他拋出一個問題：

到底誰是立法委員？誰是市長？

李忠憲認為，當一位不分區立委持續針對市政提出批評與政策主張，而現任市長的回應卻經常慢半拍，甚至選擇冷處理時，市民難免產生一種錯覺：究竟誰比較像正在競選台北市長的人？

他進一步指出，如果沈伯洋只是一位靠流量生存的網紅政治人物，最好的政治策略其實是不理他。

然而現實卻是，每一次鼠患爭議、每一次雙城論壇、每一次城市治理問題，都讓沈伯洋的聲量持續上升，甚至開始出現「沈伯洋比市長更像市長」的評論。

在他看來，問題可能早已不是沈伯洋說了什麼，而是當這些議題被提出後，市民看見了什麼樣的回應。

李忠憲最後指出，民主政治有一個殘酷卻現實的邏輯：反對者的工作是指出問題；執政者的工作則是解決問題。

因此真正值得思考的問題或許從來不是「誰怕沈伯洋？」而是當一個挑戰者不斷設定議題、主導討論，而現任市長卻很少正面接球時，市民會不會開始重新評價兩人的角色。

他認為，有人害怕的或許從來不是沈伯洋這個人，而是那些被他一次又一次提出、卻始終沒有得到答案的問題。

（圖片來源：AI示意圖）

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