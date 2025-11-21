到底誰管？ 旱溪自行車道亂象惹民怨

▲旱溪自行車道因為國道4號豐潭段，立委楊瓊瓔邀集相關單位會勘，把分界線和管理單位的權責講清楚，不要再互相推來推去。(圖／楊瓊瓔服務處提供2025.11.21)

[NOWnews今日新聞] 中市旱溪自行車道因為國道4號豐潭段施工，潭子有段路以前封了大約270公尺。工程3年前就完工、車道也重新開放，居民原本以為終於能「安心騎車」，結果斜張橋下至今還是一片漆黑、連燈都沒有，旁邊雜草也越長越高，問題一個接一個。

立委楊瓊瓔和市議員賴朝國今（21）日上午找來水利署第三河川分署、市府觀旅局、養工處等單位到現場，把分界線和管理單位的權責講清楚，希望能一次解決、不要再互相推來推去。

在現勘裡，嘉仁里長林瑞文說，當年施工期間，自行車道封了近270公尺，大家都被迫繞路騎。現在雖然通了，但斜張橋下「完全沒燈」，晚上黑到伸手不見五指；另一頭旱溪東路七段也被雜草淹到快碰到路邊，他苦笑說，車道是通了，但後續管理完全沒跟上。

第三河川分署則在現場依圖面畫出分界，並說明依照111年的會議紀錄，斜張橋旁的雜草是市府建設局的範圍，該由養工處負責清除。他們自己則一年除草11次，也願意配合地方需求拆除或修復老舊設施。

市府養工處表示，既然是自己的管轄，會立刻派人清除雜草、把環境整理好。至於大家最關心的照明，觀旅局已經勘查過，東西兩岸需要補12盞燈，會編列明年度預算，目標在農曆年前完工。

議員賴朝國提醒，河川分署跟養工處一定要「同步」除草，不然東邊割、西邊不割，看起來像做一半。他也說，斜張橋下現在晚上就像「黑洞」，地面凹凸不平、設備又破舊，很不安全，拜託相關單位儘快處理。

楊瓊瓔說，旱溪自行車道跨過豐原、潭子、北屯、太平，由不同單位分段管理，這也是問題常常卡住的原因。國四豐潭段2023年初就通車，但地方反映雜草、照明問題已經講很多次，大家卻一直互踢皮球。她強調，這裡是居民每天運動、通勤都會經過的公共空間，不該黑漆漆、也不該雜草長到像小叢林。未來會繼續盯相關單位把問題確實改善。

