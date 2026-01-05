到底都是誰在買？台積電噴漲帶動台股衝破3萬點，外資竟賣超76.43億元

台股延續2025年封關前的漲勢，今年短短2個交易日就漲超千點，尤其在權值龍頭台積電領軍之下，加權指數今（5）日盤中一度衝破30300點，終場漲幅收斂，上漲755.23點或2.57%，成交值爆出7658億元大量，刷新2021年以來新高。

市場傳出台積電將從2026年至2029年連續四年調升先進製程報價的消息，先進製程也將大擴產，眾所矚目的法說會行情未演先轟動，今以1630元開高後一路拉升，盤中大漲110元來到1695元，帶動台股漲近千點，但今日盤面結構仍是獨尊一方的「拉積盤」，多數股票表現失色，下跌家數遠多於上漲家數。

法人提醒，指數不斷創新高，個股卻未能順利跟上，短線必須開始留意追價風險，後續較為合理的劇情是在資金輪動下，台積電稍作休息，讓中小型股有發揮空間，指數則以高檔盤整消化賣壓，直到台積電法說會前後再展開一波攻勢。

三大法人 買超31.85億元 自營商成為主要買盤

儘管台股大漲，但三大法人僅合計買超31.85億元，其中，外資賣超76.43億元，投信買超0.79億元，自營商買超107.49億元。

觀察台指期淨部位，外資淨空單增加1947口，來到25101口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加233口，來到1915口。

選擇權未平倉量方面，01月W1大量區買權OI落在30500點，賣權最大OI落在29500點；月買權最大OI落在30000點，月賣權最大OI落在28600點。

期貨商分析，全月份未平倉量put/call ratio值由1.38上升至1.62，外資台指期買權淨金額3.08億元，賣權淨金額0.02億元，整體選擇權籌碼面中性。

