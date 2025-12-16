到底鬧多僵？盤點本會期「過與沒過」法案 財劃法一修再修仍喬不攏

立法院本會期朝野對立激烈，藍白聯手、綠營反對或行政院覆議的情況屢見不鮮。圖為立法院表決畫面。（本報資料照片）

立法院本會期朝野對立激烈，藍白聯手、綠營反對或行政院覆議的情況屢見不鮮，外界也頻頻質疑「國會還有沒有共識政治？」而實際盤點立法院第11屆第4會期，自9月至12月間，依立法院院會紀錄統計，約有20項法律及條例完成三讀程序，可稱得上藍、綠、白三黨皆具共識，其餘法案多屬陣營對決或局部合作。

稅制、技術型修法 成少數跨黨交集

綜合立法院院會紀錄與公開表決資料，本會期最具「跨黨共識」代表性的三讀法案，首推《所得稅法》第17條修正案。該案將「長期照顧特別扣除額」由12萬元提高至18萬元，屬於普遍性減稅措施，經朝野黨團協商後完成三讀，藍、綠、白三方均未提出反對意見，被視為本會期少見的實質共識法案。

特別預算、重大制度改革 多為藍白主導

反觀爭議性較高的法案，多數呈現藍白合作、綠營反對或保留的格局。包括：《財政收支劃分法》修正案：已完成三讀並在覆議案中維持原決議，但民進黨團全程反對，行政院長卓榮泰更直言，將依據憲法不予副署，捍衛憲政，成為本會期最具憲政爭議的法案之一，顯然不具三方共識基礎。

多項特別預算與特別條例（如經濟韌性、災害救助相關預算），雖完成三讀，但在發放方式、金額規模與財政紀律上，朝野意見分歧明顯，表決結果多為在野黨人數優勢通過。

盤點立法院第11屆第4會期，自9月至12月間，依立法院院會紀錄統計，約有20項法律及條例完成三讀程序，涵蓋勞安、交通、地方制度、稅制、原住民族群身分等領域。

10/23 制定《平埔原住民族群身分法》

11/04 修正《刑事訴訟法》部分條文、修正《個人資料保護法》部分條文、制定《行政區劃程序法》

11/05 制定《花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例》

11/10 修正《道路交通管理處罰條例》部分條文、修正《停車場法》第四條、第三十二條及第三十八條、修正《公務人員考績法》第三條、第十一條及第十二條

11/18 修正《地質法》第五條、修正《發展觀光條例》第十一條、修正《環境影響評估法》第五條

11/26 修正《地方制度法》部分條文、修正《公民投票法》第二十三條、修正《財政收支劃分法》第十六條之一及第三十八條之二

12/02 修正《內政部組織法》第五條及第七條

12/02 制定《內政部新住民發展署組織法》、制定《全民健康保險資料管理條例》

12/09 修正《所得稅法》第十七條（長照特別扣除額提高）

12/12 修正《公路法》部分條文

12/15 修正《職業安全衛生法》部分條文

