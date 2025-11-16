到恆春員工旅遊爆食物中毒！9人上吐下瀉送急診 餐廳遭稽查送檢
台南某公司180人至恆春員工旅遊，不料15日中午在某餐廳吃完合菜後，有9人疑似食物中毒，在下午陸續出現上吐下瀉的狀況，晚間趕緊至恆春基督教醫院掛急診，幸無大礙，對此，屏東衛生局16日前往餐廳稽查，採集6件環境檢體及1件食餘檢體送檢，後續將依檢驗及疫調結果確定是否為食物中毒，並依法處辦，而餐廳目前可正常營業。
據了解，該公司員工旅遊有180人參加，一群人15日中午至恆春某餐廳用午餐，吃的是合菜，有花鯧米粉湯、招牌河豚皮、薑醋白蝦、椒鹽紅糟鰻等，不料當中有9人在下午過後陸續出現嘔吐、腹瀉的狀況，且症狀愈來愈嚴重，因此晚間趕至恆春基督教醫院掛急診。
15日晚9時30分許，屏東衛生局接獲恆春基督教醫院通報9人疑似食物中毒案，而經初步疫調發現，個案在攝食合菜前都無感冒及腸胃道症狀，幸9人在接受醫治後無大礙，不久後都離院返回飯店休息。
對此，屏東衛生局16日一早即派員至餐廳進行行政調查，衛生局人員表示，現場作業場所抽油煙機不潔部分，已立即改善，其餘都符合食品良好衛生規範準則規定，另有採集6件環境檢體及1件食餘檢體送驗，後續將依檢驗及疫調結果綜判是否確屬食品中毒案件，並依食品安全衛生管理法相關規定處辦。
屏東衛生局指出，疑似食物中毒人數，截至目前累計通報9人，也就是未再接獲醫院通報新增個案，全案持續調查中，而餐廳目前可正常營業。
疑涼拌河豚皮惹禍？ 9人嘔吐送醫 衛生局採樣送驗
台南一間公司共180人到恆春進行員工旅遊，昨(15)日中午在海鮮餐廳用餐後，有9人陸續在下午出現嘔吐、腹瀉情況，有旅客懷疑問題可能出在海鮮餐廳的午餐，涼拌河豚皮，餐廳業者則強調他們使用的是無毒河豚，會...華視 ・ 5 小時前
恆春餐廳用餐9人腹瀉 衛生局採集檢體 (圖)
台南某公司員工旅遊到恆春鎮一間餐廳吃合菜，之後有9人出現嘔吐、腹瀉狀況就醫，屏東衛生局16日前往採集檢體釐清。中央社 ・ 6 小時前
「南國白袍天使」戴鐵雄醫師過世！守護恆春近60年 享耆壽92歲
出生在屏東縣東港鎮的戴鐵雄，是恆春半島的醫療先行者，於5日辭世，享耆壽92歲。他畢業於台大醫院醫科，選擇前往國境之南懸壺濟世，在偏鄉扎根近60年，其開設的「戴外科」先後救治當地四代人，過世的消息一經傳出，不少民眾在網路上發文悼念。中時新聞網 ・ 1 天前
恆春員旅傳食物中毒！疑「河豚皮」釀禍 9人上吐下瀉
屏東縣衛生局指出，昨（15）日晚間9時30分許接獲通報，表示恆春基督教醫院內有9名病患疑似為食物中毒，其中包含一名年僅12歲的兒童。經初步了解，此案為台南某公司舉辦員工旅遊，共有180名團員，中午至恆春某餐廳食用午餐合菜。菜色包含花鯧米粉湯、招牌河豚皮、薑醋白蝦、椒...CTWANT ・ 7 小時前
