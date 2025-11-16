到恆春員工旅遊爆食物中毒！9人上吐下瀉送急診 餐廳遭稽查送檢

屏東衛生局16日前往餐廳稽查，採集6件環境檢體及1件食餘檢體送檢，後續將依檢驗及疫調結果確定是否為食物中毒，並依法處辦，而餐廳目前可正常營業。（屏東衛生局提供／謝佳潾屏東傳真）

台南某公司180人至恆春員工旅遊，不料15日中午在某餐廳吃完合菜後，有9人疑似食物中毒，在下午陸續出現上吐下瀉的狀況，晚間趕緊至恆春基督教醫院掛急診，幸無大礙，對此，屏東衛生局16日前往餐廳稽查，採集6件環境檢體及1件食餘檢體送檢，後續將依檢驗及疫調結果確定是否為食物中毒，並依法處辦，而餐廳目前可正常營業。

據了解，該公司員工旅遊有180人參加，一群人15日中午至恆春某餐廳用午餐，吃的是合菜，有花鯧米粉湯、招牌河豚皮、薑醋白蝦、椒鹽紅糟鰻等，不料當中有9人在下午過後陸續出現嘔吐、腹瀉的狀況，且症狀愈來愈嚴重，因此晚間趕至恆春基督教醫院掛急診。

15日晚9時30分許，屏東衛生局接獲恆春基督教醫院通報9人疑似食物中毒案，而經初步疫調發現，個案在攝食合菜前都無感冒及腸胃道症狀，幸9人在接受醫治後無大礙，不久後都離院返回飯店休息。

對此，屏東衛生局16日一早即派員至餐廳進行行政調查，衛生局人員表示，現場作業場所抽油煙機不潔部分，已立即改善，其餘都符合食品良好衛生規範準則規定，另有採集6件環境檢體及1件食餘檢體送驗，後續將依檢驗及疫調結果綜判是否確屬食品中毒案件，並依食品安全衛生管理法相關規定處辦。

屏東衛生局指出，疑似食物中毒人數，截至目前累計通報9人，也就是未再接獲醫院通報新增個案，全案持續調查中，而餐廳目前可正常營業。

