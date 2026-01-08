到旗山必吃必買老店～月亮香蕉城手工蛋捲

（記者林富貴／高雄報導）位於高雄市旗山區旗山商圈內的【月亮香蕉城】，是人氣選拔榮獲第一名，也是來旗山必吃必買老店。

月亮香蕉城手工蛋捲洪店長表示，該店代表作「月亮香蕉冰紅茶」為正宗創始店，秉承古法煮製，經歷70年歷史，成為旗山的首選飲品。也被指定為高雄市觀光局乘風而騎活動的唯一補給站，並受到日本NHK、TVBS、華視、中視、民視、中天、三立、東森、公視…等多家媒體報導推薦的旗山必喝飲料。

洪店長說，「月亮香蕉城手工蛋捲」也享有盛譽，榮獲高雄市政府的老字號大獎並被評選為特優美食伴手禮。真材實料，製作中可見的香蕉果肉，深受當地居民和遊客的喜愛、老饕們的最愛，且是旗山唯一一家受超級夜總會和胡瓜綜藝大集合及楊婆婆吃好逗相報…等美食節目爭相採訪推薦的優良店家。

