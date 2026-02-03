到日本玩掃碼PayPay 台新Pay+、全盈+PAY用戶也開通了

TBCASoft創立於2016年9月，透過跨國分散式帳本DLT技術網路，執行安全、合法合規的即時跨國界與跨機構的交易服務。（圖／TBCASoft提供）

台新銀行「台新Pay+」、「全盈+PAY」已加入美商鏈通科技（TBCASoft）的HIVEX® Network合作，開通日本PayPay掃碼支付服務。

2023年10月2日首度上線的「HIVEX®跨境支付平台」區塊鏈技術，係由日本軟銀、LINE母公司韓國Naver等投資美商鏈通TBCASoft推出的最新產品，先前已加入的有街口支付、全支付、玉山Wallet、一卡通iPASS MONEY，可直接在超商、商店、餐廳、百貨等，掃碼日本最大電支業者PayPay的QRcode付款。

TBCASoft創辦人兼執行長吳陵表示，HIVEX®目前已覆蓋整個亞洲市場，連接多個國家地區並提供約15億個行動錢包用戶的跨境支付服務；台新Pay+與全盈+PAY的用戶，即日起前往日本旅遊時，無須註冊新App，即可直接使用原本熟悉的支付工具，在日本境內數百萬家PayPay特約商店輕鬆掃碼付款。

用戶可享免收1.5％海外交易手續費，搭配即時匯率換算，便可直接利用銀行帳戶、App餘額或綁定信用卡扣款。

