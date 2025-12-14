到日本自由行！朋友狂吃「連鎖店」她喊雷 達人曝：味道不一樣

許多人出國時都會品嘗當地特色美食，有時為了方便起見，可能會選擇連鎖餐廳解決一餐。一位女子近日和一位朋友到日本旅遊，沒想到兩人的行程卻變成朋友的懷舊之旅，安排的餐廳都是松屋、餃子的王將、吉野家等連鎖餐廳，讓女子傻眼直呼，「你們會覺得這種旅伴很雷嗎？」，貼文曝光後引發熱議，許多網友認為女子若不喜歡餐廳，可以直接選擇分開吃而非事後抱怨，日本旅遊達人「林氏璧」孔祥琪也直言，連鎖餐廳雖然台日都有分店，但很多人覺得味道不同。

原PO在Threads發文表示，由於朋友過去曾經住過日本，所以這次兩人5天4夜的行程也由朋友安排，沒想到最後直接變成朋友的懷舊之旅，「松屋、餃子的王將、吉野家吃好吃滿…」，讓原PO不滿怒批超級雷，同時也忍不住好奇詢問，「你下次還會跟他一起出國嗎？」

廣告 廣告

對此，許多網友紛紛回應，「妳比較雷，妳也可以表達意見或是分開吃，既然妳沒有反對就是以對方為主，結果私下抱怨，這種朋友真的噁，表面笑笑背地裡公審自己朋友」、「如果妳是要他帶你去玩，當免費導遊就不能抱怨了」、「最適合成年人的旅行是分開旅行」。

日本旅遊達人、台大前感染科醫師「林氏璧」孔祥琪則在臉書粉專發文指出，「好的旅伴帶你上天堂，適當的放生對彼此都好」，如果原PO自己放棄安排行程的權利，對於朋友排的行程都說好，那麼原PO根本不該抱怨，同時林氏璧也說明，朋友排的餐廳都是非常受日本人歡迎的連鎖店，雖然台灣有分店，但許多人都覺得和日本味道不同，原PO對吃比較有想法，當初安排行程或旅程中就該直接反應，或是自己做功課、直接分開吃。

林氏璧認為，自由行最棒之處就是每個人可以隨心所欲排自己的行程，如果原PO以朋友為主卻不開心，下次就不該跟朋友的團，「不會放生的話兩個人都可以吵翻天，學會適當的放生技巧，各逛各的，就算是一群人去，大家都可以玩得很開心啦！」。

更多中時新聞網報導

返鄉釋利多 賴：台積電又要來了

李駿碩鍍金爸媽狂炫 張迪文裸戲家人拒看

帕拉斯受邀拍〈恆星〉以為遇詐騙