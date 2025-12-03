「到時候就知道！」古林睿煬獲經典賽徵詢語帶玄機 引球迷期待

效力於日職火腿鬥士隊的台灣投手古林睿煬證實，已經收到明年經典參賽邀約，但對於是否參與他僅說，「到時候就知道」，原來怕又像之前一樣因傷無法參賽，燃起台灣球迷的期待。

古林睿煬返台 勉勵青棒最重要是相信自己

今年是古林睿煬旅日首年賽季，球賽結束後返台，今（3）日他以教練身份出席2025年NIKE台灣青棒菁英訓練營。

比較現在的青棒球員與自己當年的世代，古林睿煬表示，現在選手的身體素質比較好，表示重訓的風氣有帶起來，有強壯的身體才能保護好自己，他也提醒，在場上最重要的是要相信自己有能力。

是否參戰經典賽？古林語帶保留

至於是否參加明年經典賽，古林睿煬表示，有接到徵召，「我覺得我還是不要講太多好了，不然我每次講太多，然後都退賽，」他僅不斷強調「到時候就知道了」。

回顧近兩次國際大賽，2023年經典賽古林因肩傷無法入選，去年12強古林又因傷勢退出台灣隊行列。

展望明年賽季，古林也說健康是首要目標，今年球季因為傷勢缺約3個月，「對我來說是很大損失，沒有能夠透過比賽獲得東西」不過現在回想，也不全然是壞事，因為剛好讓他有時間停下來，確認自己該做的事情，也融入日職的文化。

旅日首年走過受傷低潮到好的結束

今年4月23日古林睿煬旅日初登板，對上樂天金鷲5.2局失7分其中5分責失吞敗，開局並不順遂，不過，很快的在5月11日古林再次對決樂天金鷲，投出日職生涯第1場完投、完封勝，完成甜蜜復仇，此役，他用98球完投9局，只被擊出2支安打，飆出7次三振。

不過，季中古林睿煬曾兩度因左側腹傷勢休息，所幸趕上季後賽，在對上軟銀鷹先發4.2局用65球，被敲2支安打，送出6次三振與1次保送，並飆出157公里，最終無失分無關勝負，畫下完美句點。

總結日職賽季，古林說，第一年本來就會遇到很多挑戰，很開心自己從很不好的狀態，可以調整回來到最後是很好的結束，我覺得蠻棒的。

古林表示，復健過程中情緒很低落，非常感謝球團的幫助，不論是防護員或是球團上上下下都告訴他，不要急把自己的事情做好就好，讓他可以很安心確實的把復健做完，「球季末了，自己也待了快一年，不論生活還是球季上都越來越好，很自然就反映在球場上的表現也會越來越好。」

林安可旅日 古林曝火腿已討論如何對付

對於徐若熙、林安可即將旅日，古林笑著說，「我很開心啊，我終於有更多人可約吃飯了，等他們來北海道我已經找好餐廳準備帶他們去了。」

不過，古林睿煬也透露，蠻期待對決林安可，因為過往在統一獅對內賽面對林安可自己都丟得不太好，他讚林安可是非常不錯的打者，「我們（火腿隊）已經在討論怎麼對付他。」