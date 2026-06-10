到最後都不知道有血癌！ 妻慟揭傅子純「真正死因」：當天還自己開車到急診

傅子純的靈堂今開放弔唁，遺孀Corrinna現身回應媒體關於事發當天的過程。（鏡報劉耀勻）

《新兵日記》男星傅子純7日驚傳急性血癌病逝，享年46歲，靈堂今（10日）下午開放親友弔唁，傅子純的妻子Corrinna今現身靈堂，首度面對媒體、忍痛說明傅子純離世當天發生的情況，當天他們是自己開車到醫院急診，傅子純說明自己不舒服的情況，隨後就被送進加護病房，還自己同意進行插管，完全不知道他竟然已經罹患了血癌。

傅子純的遺孀Corrinna今在好友廖家儀、兵家綺陪伴下，現身傅的靈堂並接受媒體訪問，她先是感謝大家對他們的關心與愛護。她哽咽表示，她雖然非常痛心失去這麼好的先生，但還是非常感謝大家的關心與好友們的陪伴，相信傅子純在天上也會繼續努力、保佑大家。

完全不知道自己有血癌！ 當天還開車到醫院掛急診

有媒體問到，大家都非常訝異傅子純罹患血癌這件事，Corrinna表示：「基本上我們是不知道自己有這樣子的疾病的，他是不知道的」。她透露，最後在醫院拿到的診斷書寫的是「白血遽增，併發肺炎」，所以是很突發的，並非知道自己有血癌，而最終死亡證明則記載為「肺炎併發敗血症，疑似急性白血病」。

廣告 廣告

Corrinna解釋，當天傅子純發病前是有一點點不舒服，但不是在家裡離開或是心臟驟停，「是我們開車到急診，下車走到急診室，然後跟醫生交代這幾天不舒服的症狀，才做了之後的處理，送了ICU（加護病房），經過搶救…才離開的」。

以為只是不舒服看醫生 傅子純自己同意插管

她回憶，傅子純當時在醫院時的狀態就是不舒服，一開始拍了X光，就發現肺部有一些發炎，當時有點喘，醫生有提醒他在這樣的情況下可能需要接受插管，是否同意，「他是自己同意要插管的」，傅子純可能也認為只是不舒服去就醫，強調沒有想過會有這樣子的一天。

有媒體問到為何關於遺照的問題，一旁的廖家儀表示，她今天心情比較沉重，主要是來感謝大家的關心，想說大家對病情過程有一些誤解，因此鼓起很大的勇氣來幫大家解釋，對於一些細節先不回應；另外也有人她問是否夢到傅子純？Corrinna說昨晚沒有、前天晚上有，就是在夢裡看到他，她形容夢裡的傅子純可能因為事發太臨時，看起來有點迷茫，「我們會找到彼此的，沒關係」。

更多鏡週刊報導

西門町排隊甜甜圈爆分家！前員工控房東「獨吞趕人」 官方反控帳目不清：他們自己離開

傅子純病逝！「鄰居」香蕉曝最近見面情況 當天才見單手伏地挺身

「突然只剩下我一個人了」牙醫張元翰驟逝 妻悲痛告別：下輩子再當一次夫妻