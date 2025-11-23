到柬埔寨揹黃金「2天賺40萬」？ 淪豬仔花近百萬贖身

台北市 / 綜合報導

到柬埔寨幫忙揹黃金，2天就能賺40萬元，真的有這麼好的事情嗎？高雄有一名薛姓男子，聽信朋友的話，10月31日從高雄北上到桃園，飛往柬埔寨，結果一下飛機，司機就直接載到園區，並且冷冷說一句你們被賣掉了，薛姓男子這才驚覺出事了，囚禁期間，他趁機拍下園區照片和定位，給台灣的家人求助，最後是一名里長參選人動用關係，才把人救出來，結束8天驚魂記，40萬元沒賺到，反而花了近百萬贖身買了一個教訓。

薛姓男子說：「我就覺得怪怪的，結果就真的是被賣掉了。」聽到這一句話，心瞬間涼了，因為知道自己淪為「豬仔」了，薛姓男子說：「他跟我說，兩天就有40萬。」為了40萬元，差點連命都賠進去，最後錢沒賺到，家人還拿一大筆錢出來救援。

薛姓男子說：「他就把我軟禁在一間房間，很像學校宿舍，有派人在那邊看著我。」從第一天抵達就遭監控軟禁，高雄這名薛姓男子，回想自己被騙到柬埔寨8天，直呼真的好害怕，薛姓男子說：「朋友問，要不要跟他一起去柬埔寨揹黃金，我想說只有兩天而已，也貪心沒有想那麼多。」

原來是有朋友跟他說，只要到柬埔寨幫忙揹黃金到泰國邊境，2天就能賺進40萬元，當時被錢蒙蔽雙眼，因此10月31日凌晨從高雄到桃園，搭飛機到柬埔寨後，被司機載到園區，冷冷說一句「你們被賣掉了」，才驚覺待誌大條了，人瞬間麻掉。

園區人員說，如果想離開就得交1萬5千元美金，大約是新台幣48萬元，當作是贖身費，薛姓男子馬上向台灣家人求救，並傳定位紀錄，還有園區內照片，結果透過管道找到柬埔寨朋友，原以為人能順利被放出，結果匯款後人間蒸發。

高雄市鳥松區仁美里里長參選人劉翔睿說：「有跟他提，就有點像談判這樣，派朋友去園區接他，有親自看到人之後，我們才把錢打給這個大陸人。」後來薛姓男子家人向里長參選人求助，他透過人脈和園區的中國老闆談判，確認人被放出園區後，才交新台幣48萬元給對方，這才結束8天驚魂記。

影片主持人VS.薛姓男子說：「就是不要相信不勞而獲，天下沒有白吃的午餐，對。」錢不但沒有輕鬆入賬，還花了近百萬元贖身，還買了一個教訓，但幸好最後人平安回家。

