一到比賽就變中國人？谷愛凌摘銀回擊川普 反遭美網轟：背叛者、撈金王

中美混血滑雪名將谷愛凌（Eileen Gu，22歲）在義大利米蘭冬奧摘銀，卻因國籍爭議與回擊美國總統川普的言論，再度深陷輿論風暴。儘管她強調體育應跨越政治，但其「平時住美國、比賽變中國人」的形象遭美網猛批為「背叛者」，質疑其利用雙重身分在威權體制與自由市場間獲取高達7.2億元台幣的驚人利益。

根據綜合外媒報導，滑雪好手谷愛凌於2026年米蘭冬奧女子自由式滑雪坡面障礙賽中奪得銀牌，生涯累計獎牌數來到2金2銀。然而，賽場外的國籍爭議依然如影隨形。近日，谷愛凌針對美國總統川普批評滑雪選手赫斯（Hunter Hess）為「魯蛇」一事作出回擊，稱政治不應掩蓋奧運精神，此番言論反倒點燃美國輿論怒火，讓「一到比賽就變中國人」的諷刺再度充斥社群媒體。

報導指出，谷愛凌出身舊金山，自15歲起宣布代表中國出賽，雖然在中國被視為冰雪運動的象徵，但因其未曾公開放棄美國籍，且長期定居美國，每逢重大賽事便切換為「中國代表」的身分，引發西方社會強烈不滿。NBA前球員坎特（Enes Kanter Freedom）公開痛斥其為「背叛者」，認為她在自由國家成名，卻選擇投奔威權政權撈金，且對人權爭議保持緘默，並非「中立」而是「選擇」。

哈德遜研究所研究員索博利克（Michael Sobolik）也質疑，谷愛凌能大方批評美國總統，卻從不敢對中共的人權紀錄發表看法。這種針對性的「體育精神」被視為商業考量，而非真正的價值觀追求。

儘管西方輿論壓力巨大，谷愛凌在中國市場的地位依舊無可撼動。據估計，她在2025年的年度總收入高達 2,300 萬美元（折合約7億2,151萬台幣），手握多項頂級品牌代言。

