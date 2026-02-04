到泰國也能用！7-ELEVEN開通新服務 跨國超商累積點數

【記者莊偉祺／台北報導】台灣人出國除日本外，最愛去泰國了！7-ELEVEN宣布開通泰國ALL member會員卡綁定，在泰國超過1萬5000家7-ELEVEN消費都能累積點數，且不用手動轉點數，系統次月就會自動轉換成在台使用的OPENPOINT點數。

7-ELEVEN推出「OPENPOINT跨境旅遊集點護照」服務，繼日本、菲律賓已有合作據點後，即日起再宣布開通泰國ALL member會員卡綁定，以統一集團uniopen會員資格到泰國超過1萬5000家7-ELEVEN消費都能累積點數，且不用手動轉點數，系統次月就會自動轉換成OPENPOIN，再搭配中國信託uniopen聯名卡消費最高還可獲得16%回饋。

業者表示，近年看到快速成長國際消費新勢力，包含國際觀光客、外籍移工、新住民、外籍學子等，每年已有逾百萬人次體驗各項服務，其中又以東南亞需求成長最快速！看好國人愛到東南亞旅遊，這次開通uniopen會員於泰國使用，在泰國7-ELEVEN消費10泰銖可累積3點ALL member點數，次月自動轉換，每1點 ALL member點數，都能變成0.01點OPENPOINT；泰國ALL member會員到台灣7-ELEVEN每1元消費也享0.33% OPENPOINT回饋，次月也會自動轉換1點OPENPOINT等於100點ALL member。

業者指出，「OPENPOINT跨境旅遊集點護照」已陸續開通uniopen會員透過OPENPOINT APP綁定日本PONTA會員帳戶，以及菲律賓7-ELEVEN CLiQQ會員卡，開通至今已累績近30萬會員使用，同時架構多語系操作介面，提供中文、英文、日文、韓文、印尼文、越南文、泰文等，以便在台新移民們使用。

泰國ALL member會員到台灣7-ELEVEN，也可享每1元消費獲0.33%OPENPOINT回饋。7-ELEVEN提供

