到泰國逛小七也能集點 uniopen卡限時加贈5%

海外旅遊商機爆發，各通路及銀行強打優惠吸客。7-ELEVEN「OPENPOINT跨境旅遊集點護照」進軍泰國，uniopen會員到泰國小七門市消費，即日起能累積點數，刷中國信託uniopen聯名卡在泰國交易加碼5%回饋，最高衝上16%。一銀聚焦日韓旅行，刷一卡通聯名卡最高送5.5%。滙豐銀行主打財管會員專屬福利，刷旅人卡滿額加贈1萬點旅遊積分。

國人不只喜歡到日本、韓國旅遊，還有不少人是對泰國情有獨鍾的「泰國掛」。7-ELEVEN掌握商機擴大「OPENPOINT生態圈」，即日啟動「OPENPOINT跨境旅遊集點護照」泰國ALL member會員服務。只要在出發前完成綁定，於泰國超過1萬5,000家7-ELEVEN消費，都能以每10泰銖累積3點ALL member點數。點數於次月自動以每1點ALL member點，兌換0.01點OPENPOINT的比例轉換。

同時，中國信託uniopen聯名卡在3月底前，針對泰國7-ELEVEN設計加碼活動，刷卡最高加贈5% OPENPOINT點數，加計原有的海外實體商店消費3%回饋無上限、8%回饋每月上限500點，等於在泰國刷卡最高能入手16%好康。不過持卡人須注意，在泰國小七單筆消費必須滿200泰銖才能刷卡結帳，且部分非市中心或小型門市不支援外國信用卡。

第一銀行升級一卡通聯名卡的旅遊福利，在日本與韓國實體商店結帳，筆筆享3.5%現金回饋無上限，3月底前完成登錄，於海外實體商店消費滿1萬元加贈2%刷卡金，加總最高回饋率達5.5%。以一銀一卡通聯名卡支付團費或機票滿3萬元，再加送機場接送服務，讓卡友「優雅」出國。

滙豐銀行尊寵高資產客戶，打造專屬禮遇，即日起至3月底，新註冊或升級為資產滿1,500萬元的「卓越理財尊尚」客戶，使用任一張「旅人卡」累積買滿新台幣5萬元，除了原卡片的回饋外，滙豐加碼再送1萬點旅遊積分。新開立卓越理財Premier帳戶，並線上申辦滙豐現金回饋御璽卡，設定以帳戶繳費成功，核卡後次月起連續3個月以Apple Pay、LINE Pay或街口支付購物，都能獲贈10%刷卡金。

