到清粥小菜夾3菜＋白飯被收115元 網看菜色傻眼：盤到不忍直視

自助餐價格全由老闆心證，因此不時傳出消費糾紛。（示意圖：shutterstock／達志）

自助餐價格由於全由店家心證，因此不時傳出消費糾紛，日前就有女網友抱怨，自己在某清粥小菜夾了3份配菜加1碗白飯，沒有任何主菜卻要價115元，氣得貼出照片詢問大家究竟合不合理，不少網友看到傻眼，直呼史上最大盤子。

原PO在臉書社團「爆料公社」發文表示，自己夾了3樣配菜，以及一碗白飯，結帳竟要115元。透過照片可以看到，便當盒內一份油豆腐、一份青椒和一份豌豆，白飯則是加了一點花生小魚乾提味，讓她非常不解，為何這樣會被收115元。

廣告 廣告

原PO夾了3菜與白飯，還有花生小魚乾被收115元，直呼無法接受。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO說，自己在結帳當下有向老闆提出質疑，但對方卻冷回「我們家給的份量都比較多，所以會比較貴，就是要收115元」，讓她忍不住發文請大家評判合不合理。

照片曝光引發軒然大波，超過1000名網友參與討論，認為完全不合理，紛紛留言：「當然不合理」、「你去的店叫做清粥小菜，這價格合理，如果是便當店就太貴了」、「左下方的小魚乾該不會當作海鮮計價吧」、「清粥小菜就算月初發薪水我也不敢進去」、「清粥小菜是有錢人在吃的你不知道嗎」、「現在青菜很便宜，所以這價格明顯有問題」、「這就是所謂的合法打劫嗎」、「清粥小菜=貴，外食族要有這樣的基本常識」、「量很多嗎？我只看得出來白飯很多」、「無法接受，是我我當下就拒買直接離開了」。

更多中時新聞網報導

社群、網購藏劣質品 立委促掃蕩

疫後第7家 樂園黃金線退色 台聯客運收攤

林峯視古天樂為人生導師