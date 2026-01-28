到清粥小菜夾3菜＋白飯被收115元 網看菜色傻眼：盤到不忍直視
自助餐價格由於全由店家心證，因此不時傳出消費糾紛，日前就有女網友抱怨，自己在某清粥小菜夾了3份配菜加1碗白飯，沒有任何主菜卻要價115元，氣得貼出照片詢問大家究竟合不合理，不少網友看到傻眼，直呼史上最大盤子。
原PO在臉書社團「爆料公社」發文表示，自己夾了3樣配菜，以及一碗白飯，結帳竟要115元。透過照片可以看到，便當盒內一份油豆腐、一份青椒和一份豌豆，白飯則是加了一點花生小魚乾提味，讓她非常不解，為何這樣會被收115元。
原PO說，自己在結帳當下有向老闆提出質疑，但對方卻冷回「我們家給的份量都比較多，所以會比較貴，就是要收115元」，讓她忍不住發文請大家評判合不合理。
照片曝光引發軒然大波，超過1000名網友參與討論，認為完全不合理，紛紛留言：「當然不合理」、「你去的店叫做清粥小菜，這價格合理，如果是便當店就太貴了」、「左下方的小魚乾該不會當作海鮮計價吧」、「清粥小菜就算月初發薪水我也不敢進去」、「清粥小菜是有錢人在吃的你不知道嗎」、「現在青菜很便宜，所以這價格明顯有問題」、「這就是所謂的合法打劫嗎」、「清粥小菜=貴，外食族要有這樣的基本常識」、「量很多嗎？我只看得出來白飯很多」、「無法接受，是我我當下就拒買直接離開了」。
其他人也在看
她「熱水除冰」淋陌生人車！下秒「玻璃炸開」畫面曝
國際中心／楊佩怡報導中國近期多地受寒流影響導致車窗結冰，網路上開始出現不少影片，稱熱水淋在結冰的車上，車玻璃會炸裂。一名安徽女子為測試「熱水淋車玻璃是否會炸裂」，竟公然對路邊車輛潑灑沸水並錄影。影片中清晰可見玻璃在冷熱劇烈衝擊下傳出碎裂聲，引發強烈輿論撻伐。雖然該女子事後改口稱是「妹妹的車」，但其漠視財物安全與博眼球的行為已觸及法律邊界。民視 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
薔薔辛辣逼問監獄性生活！更生人曝「槍簿仔」DIY秘辛
女星薔薔在Podcast節目《薔栗膠》中，邀請更生人Bryce揭露監獄秘辛。Bryce坦言，男性受刑人為解決生理需求，會將報章雜誌上的美女圖剪下，自製「槍簿仔」助興。為求隱私，獄友會利用草席遮擋如廁空間進行，形成心照不宣的默契。然而，偶爾也會發生因佔用廁所太久，遭獄友在門外大聲催促的尷尬趣事，真實呈現鐵窗內不為人知的生活面貌與受刑人的創意排解方式，引發外界對監獄生活的好奇與討論。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 發表留言
「無主菜」4菜便當賣115元掀議 清粥小菜店：有標價
台中市 / 綜合報導 在台中市，有間清粥小菜店，24小時營業滿足各時段客人需求，最近卻掀起消費爭議。有網友表示昨(28)日去買了一個便當，裡面有4道菜及白飯，沒有夾主食，卻要價115元，懷疑老闆是不是算錯錢，但對方卻回覆量很多，所以還是收115元。對此業者雖不願受訪，但透露菜色都有標價，並非漫天開價。菜檯上有香腸，金黃酥脆的煎魚，還有滷肉香氣四溢，菜色琳瑯滿目吸引饕客上門，這間清粥小菜店位在台中市東區，24小時營業，滿足各時段客人祭飽五臟廟，但28日遭民眾發出圖文指控，民眾還原事發過程，表示自己買了一個便當裝4樣菜，但價格卻讓人懷疑，是不是算錯錢，仔細一看，便當內除了有杏鮑菇，還有青椒甜豆，以及小魚花生跟白飯，民眾強調自己沒有加購任何主食，卻要價115元，不滿表示，詢問店家是不是算錯了，但對方卻回覆，菜色量很多所以收115元，他也質疑量很多嗎。民眾說：「這樣要115元，太貴了。」民眾說：「超過100元我就不能接受了，因為沒有魚.肉。」清粥小菜價格掀爭議，還有網友直問是不是魚夾太多隻了，甚至懷疑店家把小魚乾當海鮮，對此店家雖不受訪，但強調菜色都有標價，而現場觀察，不算白飯，牌子上標價三杯杏鮑菇25元，青椒20元甜豆30元，以及小魚花生25元，四樣菜總價100元。當事業者說：「這個東西115元，以我們的計價標準來說，我跟我們的櫃台說，他計價得很精準，可是他有失掉一個評估，這個東西事實上他沒有主菜，你算他115元他會覺得很單薄啦，我就說，他就沒有主菜，你為什麼不幫他打個折呢。」定價貴不貴量多不多，每個人標準不同，下手夾菜前，多看一眼多算一遍，也能避免掀起消費爭議。 原始連結華視影音 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
京星港式飲茶「吃到小強」 業者：調監視器了解原因
台北市知名港式飲茶「京星」，有民眾說，在「清炒小豆苗」裡，翻出一隻死掉的大蟑螂。民眾表示、媽媽看到蟑螂後，不停乾嘔，跑去廁所漱口，業者回應、給予免單處理，也調閱監視器，了解原因，會馬上啟動消毒作業，北...華視 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
月入3.4萬不夠活？晚餐吃過期豆腐 她一聽「超市對話」淚崩：以前也曾那樣
「我打開冰箱，裡面只有一塊豆腐。更糟糕的是，它已經過期2天了…我突然就在廚房哭了起來。」居住在日本埼玉縣的74歲前田聰子（化名），面對著空蕩蕩的冰箱，道出了日本高齡社會角落裡最沉痛的獨白。這塊過期的豆腐，不僅是當天晚餐的全部，更是這對老夫婦陷入「老後貧窮」與「社會孤立」的縮影。鏡報 ・ 1 天前 ・ 3則留言
國王的雞腿？她夾「3菜1飯」被收115元 眾人見菜色傻眼：發薪也不敢去
自助餐價格向來讓人摸不著頭緒，不少人笑稱「貴不貴、便不便宜，全看結帳阿姨的心情」，因此也時常傳出消費糾紛。近日就有一名女子抱怨，她在某間清粥小菜店只夾了3樣配菜，加上一碗白飯，沒有任何主菜，結帳卻被收115元，讓她當場氣炸，忍不住上網詢問網友是否合理，貼文曝光後，大批網友看傻，直呼「史上最大盤子」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 6則留言
林秀玲嫌貧愛富踢鐵板 遭「假媳婦」璟宣嗆爆
林秀玲嫌貧愛富踢鐵板 遭「假媳婦」璟宣嗆爆EBC東森娛樂 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
老江紅茶牛奶2店長年終破百萬 網湧貼文朝聖：羨慕2字都說膩了
【緯來新聞網】老江紅茶牛奶近日公布2025年度年終獎金數據，店長獎金排名前三者分別領取141萬元、1緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
俄兵穿「隱形斗篷」扮企鵝慘遭轟飛 內部殘忍虐兵倒吊畫面曝光
烏克蘭戰場近期流出一段既荒謬又殘酷的畫面，根據軍方26日情報顯示，1名俄羅斯士兵為了躲避紅外線偵測，身披特製的防熱斗篷，其怪異的造型與步伐讓他看起就像1隻迷途「企鵝」，但最終仍難逃烏克蘭無人機的鎖定與轟炸。就在前線士兵試圖以滑稽裝束保命的同時，俄軍內部更爆出指揮官對自家士兵實施野蠻酷刑醜聞，顯示部隊紀律面臨嚴重考驗。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 5則留言
日本飯店Google評論見「台灣摩斯密碼」 他秒退訂
一名男子原本和朋友訂好前往日本福岡的飯店，但訂好後查看Google評論，一則台語留言「哩哪戲跨嗚，熊賀係賣來（你如果看得懂，最好不要來）」，內容讓他當場決定退訂，他將評論截圖分享到社群平台，引發超過3萬人討論，網友紛紛笑稱台語簡直是「台灣人的摩斯密碼」。中時新聞網 ・ 10 小時前 ・ 8則留言
陳漢典收到小S紅包！金額不只1.6萬 親寫下6點維持婚姻秘訣
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、LuLu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，當天許多演藝圈好友都前來祝賀。而過去在節目《康熙來了》與陳...FTNN新聞網 ・ 11 小時前 ・ 21則留言
公園驚見「活魚丟廚餘桶」！ 釣客揭真相：是在清除外來種
這名女網友在Threads發文分享，她最近到大湖公園散步，發現有民眾在湖邊釣魚，其中就有釣客把活魚丟進疑似廚餘桶的容器中，讓她不禁疑惑道「不太理解這樣的過程，這個廚餘桶就真的就是拿來裝魚的嗎？」、「沒看過活生生丟到廚餘桶的！」貼文曝光後，不少內行的鄉民紛紛在底下...CTWANT ・ 9 小時前 ・ 發表留言
車上「做1事」爸媽秒暴走！釣出萬人集體陰影
生活中心／李筱舲報導近日社群上一篇貼文引發熱議。一名網友發文表示，小時候搭爸媽的車外出，自己只要打開車頂小燈，爸媽就會很激動地制止他叫他關掉。原PO表示原因至今無解，沒想到這篇貼文引發眾多網友共鳴，還有網友笑稱：「爸媽都內建同個系統：車內燈一開，世界末日就快到了」。民視 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
回收物「可以拿用不到的袋子裝嗎？」新北市政府解答了
年關將至，許多民眾忙著大掃除，將家中閒置的物品丟棄、回收，對此新北市政府提醒，回收應使用可辨別內容物的袋子或箱子，若使用不透明的塑膠袋，則切記不可綑綁開口。Yahoo綜合報導 ・ 1 天前 ・ 發表留言
昔陸跑酷第一人無保護攀爬大樓 疑抽筋墜樓亡 畫面曝超駭人
霍諾德無保護攀爬台北101成功，成為世界焦點，但事後卻有許多人爭相模仿，逼得董座賈永婕出面喊話制止。而過往大陸跑酷第一人、以在摩天大樓上進行極限運動而聞名的吳永寧，卻在2017年一次攀爬大樓中失足身亡，也再度成為陸網討論焦點。中時新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
獨家／亞馬遜科技園區飄台味 台灣囝仔便當餐車排爆！
獨家／亞馬遜科技園區飄台味 台灣囝仔便當餐車排爆！EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
影／Lulu拜別父母「全家暴哭」 感性發文：永遠是最愛你們的女兒
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu、陳漢典25日在文華東方酒店舉行世紀婚禮，小倆口一早先進行文定儀式，與父母拜別。雖然結婚是喜事一樁，不過仍讓Lulu...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
盧比歐：習近平視對台行動為歷史使命 不因外部事件改變
（中央社記者鍾佑貞華盛頓28日專電）美國抓捕委內瑞拉前總統馬杜洛，是否影響中共對台行動引發關切。美國國務卿盧比歐今天表示，對台行動是中國國家主席習近平的歷史使命，不會因其他事件改變。他也說，美方高度關注張又俠落馬事件。中央社 ・ 18 小時前 ・ 283則留言
陳菊請假逾1年請辭獲准！高醫曝最新病況 468萬元薪水全繳回國庫
前高雄市長、現任監察院長陳菊2024年12起，因健康問題請假至今，引發外界質疑請假仍有高薪，在陳菊多次請辭下，總統府28日發布總統令宣布准辭，將於2月1日起生效。據了解，陳菊請假1年多期間，自願放棄每月36萬元薪資，若以13個月計算，共計粗估468萬元新台幣。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前 ・ 18則留言
春節大掃除別丟錯！新北環保局提醒舊衣回收規範 分類不當最高罰6000元
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導春節將至，不少人都開始準備家中的大掃除。近日，新北市環保局在臉書發文提醒，衣物回收有明確規範，若分類錯誤，不僅...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發表留言