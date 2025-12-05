到溫泉鄉過耶誕！泡湯、啖4000元雙人套餐 大地酒店推主題住房迎客

冬季冷颼颼的天氣增添耶誕節氣氛，泡湯的季節不妨到溫泉鄉體驗一個不一樣的耶誕節，圖為大地酒店的露天風呂。(大地酒店提供)

「繽紛聖誕住房專案」提供「奇岩」客房一晚與翌日雙人早餐、「喜歡」西餐廳雙人耶誕套餐、精選紅酒1瓶，專案價12，800元起。(大地酒店提供)★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！酒後不開車，安全有保障！

「喜歡」西餐廳今年推出的「聖誕套餐」，每客定價1980元加1成，主菜包含無骨牛小排和迷迭香烤雞擇一。(大地酒店提供)★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！酒後不開車，安全有保障！

甜點魔法師李建嶔主廚推出萌度滿點的3款「冬日薑餅小物」，每款都是手工製作，包括「聖誕雪橇甜心」、「熊熊禮樹派對」及「馴鹿雪屋之夜」，優惠價399元。(大地酒店提供)

李建嶔主廚以薑餅打造夢幻旋轉木馬裝置藝術，結合濃郁薑香、手工糖霜細節與繽紛耶誕樹佈置，是飯店今年冬季必拍的節慶場景。(大地酒店提供)

溫馨耶誕節即將到來，冷颼颼的天氣，更添過節氣氛。泡湯的季節不妨到溫泉鄉體驗一個不一樣的耶誕節。北投走精品風格的大地酒店，推出全新「繽紛耶誕住房專案」迎接佳節，入住可享價值近4000元的雙人耶誕大餐、精選紅酒1瓶，還可免費參加DIY手作耶誕卡片課程，並獲贈薑餅小物1份，讓旅客從住宿、用餐到節慶體驗，都充滿濃濃的冬日儀式感。

大地酒店12月份推出的「繽紛聖誕住房專案」，提供「奇岩」客房一晚與翌日雙人早餐，並搭配「喜歡」西餐廳雙人耶誕套餐、精選紅酒1瓶，讓旅客在暖湯與美食間享受完整的節慶假期。專案也包含節慶手作卡片課程，入住貴賓皆可親手完成專屬聖誕祝福，並帶回可愛的節慶薑餅小物，為旅程增添更多樂趣與回憶。

除了住宿專案，「喜歡」西餐廳今年推出的「聖誕套餐」，每客定價1980元加1成，主菜包含無骨牛小排和迷迭香烤雞擇一，無骨牛小排以香煎手法增添誘人焦香，口感柔嫩多汁、層次豐富；迷迭香烤雞則以香草醃製入味，外皮烤至金黃酥脆、肉質鮮嫩，為冬季餐桌增添最具儀式感的節慶風味。此外，凡預訂兩客聖誕套餐，即可獲贈手作薑餅小物1份，當日亦享湯屋8折優惠，賓客可於北投暖湯中感受節慶所帶來的療癒時刻。

除了節慶大餐，甜點魔法師李建嶔主廚今年更以萌度滿點的3款「冬日薑餅小物」打造人氣收藏系列，包括「聖誕雪橇甜心」、「熊熊禮樹派對」及「馴鹿雪屋之夜」，每款皆手工製作，於「喜歡」西餐廳限量販售，原價每款480元，優惠價399元。無論作為交換禮物、節慶贈禮或自用收藏，都能在打開包裝的瞬間感受到聖誕專屬的美好儀式感。

今年酒店大廳也迎來節慶亮點，同樣由李建嶔主廚以薑餅打造夢幻旋轉木馬裝置藝術，結合濃郁薑香、手工糖霜細節與繽紛聖誕樹佈置，讓旅客踏入大廳的瞬間便沉浸在溫馨華麗的耶誕氛圍中，成為飯店冬季必拍的節慶場景。

