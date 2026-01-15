到福岡玩改飛佐賀機場 日本作家大推優點多：租車只要200元

出國去日本玩，越來越多人選擇自駕遊，在台灣定居的日本作家下坂泰生分享，若計畫到九州福岡玩，可以考慮改飛佐賀機場，當地不只有知名溫泉、新鮮的海鮮，搭車到福岡也很方便，更重要的是在佐賀機場租車，首日每人只要1000日圓，折合新台幣199元，相當划算。

下坂泰生近日在臉書粉絲團「日本人的歐吉桑・台湾在住の日本人」表示，若有計畫要前往日本福岡旅遊，可以考慮改飛佐賀機場，雖然當地較為鄉下，但好處是觀光客沒有這麼多，加上馬路寬、交通量低等特點，非常適合新手熟悉在日本自駕。

下坂泰生指出，至今年3月31日為止，佐賀機場有一個很優惠的服務，搭機民眾若選擇租車，首日每人只要1000日圓，且還提供A地租車、B地還車，可以在佐賀縣內泡有名的溫泉，品嘗新鮮牡蠣與各種海鮮，回到佐賀市區還車後休息一晚，隔天從佐賀車站搭乘巴士到福岡市中心，票價只要220台幣左右，非常方便又實惠。

Threads上也有不少網友分享佐賀機場的優點，紛紛說「佐賀機場入境超快，比接駁巴士出發時間早了30分鐘上車」、「佐賀機場到市區的路，有種來到宜蘭的既視感，風景蠻好的」、「機場到車站班次偏少，幸好這邊人不算多，還蠻容易搭到的」、「佐賀機場接駁車沒搭到的話建議直接去租車，這邊路超好開，如果搭計程車的話蠻貴的」。

