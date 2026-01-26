到美麗華看電影！2男童哭鬧整場狂踢椅背 家長裝沒事滑手機

【緯來新聞網】看電影保持安靜是基本禮儀，若吵鬧不僅影響別人，也會降低觀賞的興致。有民眾日前到台北美麗華看電影，其中一家4口的2個男童整場又哭又鬧，還狂踢前面的椅子，但父母卻放任不管，讓全場觀眾都氣炸。對此，美麗華影城今（26日）發表聲明致歉，並提出補償方案，危機處理方式引來網友一片讚好。

有民眾到美麗華影城看電影，卻遇到吵鬧的孩童。（圖／翻攝自美麗華百樂園官網）

一名女網友在Threads抱怨，24日到美麗華觀賞《魔法公主》特別場，有一對父母帶2個未滿6歲的孩子進場，播映期間2個男童又哭又鬧，狂踢前面女生椅子，還在座位上跳來跳去、在地板上爬，即使其他人出聲制止依舊沒效。



至於男童的父母？女網友痛批，2人放任孩子吵鬧，顧著滑手機，被其他觀眾罵好幾次，還是不願意控制好自己的小孩，甚至大哭也不抱出去，讓她觀影體驗很差，痛批孩童的父母有夠自私噁心，希望影城可以加強宣導管制，「為什麼可以放沒有符合年齡規定的小孩進來？那電影幹嘛要分級我請問？」第一次欣賞這部電影，卻被那一家人破壞了。



貼文曝光後，被狂踢椅背的女子現身留言，透露當下第一次好聲好氣地說，但男童的母親竟然裝沒聽到，直到後來又踢好幾次，才讓她忍無可忍，憤怒大吼對方才連忙道歉。只是安靜沒多久，2名男童又開始吵鬧，嚴重影響其他觀眾。

被踢椅背的女子還原經過。（圖／翻攝自Threads）

對此，業者今天在臉書粉絲團發公告，提到影城對影迷觀影權益受損之事件高度重視，並對當天受影響之觀眾致上最誠摯的歉意，可以領取IMAX電影兌換券2張，必須持該場次已驗票入場之實體票根兌換。



業者強調，影城一向致力於提供優質的觀影環境，深感遺憾並已進行內部檢討，致力從源頭確保每位觀眾的觀影品質，避免類似情況再次發生。最後感謝影迷的長期支持與監督，未來將持續努力，期許能帶來更完美的觀影時光。



公告貼出後，引發一番討論，不少網友稱讚：「這麼好，該謝美麗華霸氣」、「美麗華這處理超級讚」、「哇好帥！美麗華直接扛下」、「美麗華真是了不起，負責明明裝死就可以閃過的事」，不過也有人指出，影城放6歲以下的孩童進去有問題，進場前應仔細查核會更好。

