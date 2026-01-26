到美麗華看電影！2男童哭鬧整場狂踢椅背 家長裝沒事滑手機
【緯來新聞網】看電影保持安靜是基本禮儀，若吵鬧不僅影響別人，也會降低觀賞的興致。有民眾日前到台北美麗華看電影，其中一家4口的2個男童整場又哭又鬧，還狂踢前面的椅子，但父母卻放任不管，讓全場觀眾都氣炸。對此，美麗華影城今（26日）發表聲明致歉，並提出補償方案，危機處理方式引來網友一片讚好。
有民眾到美麗華影城看電影，卻遇到吵鬧的孩童。（圖／翻攝自美麗華百樂園官網）
一名女網友在Threads抱怨，24日到美麗華觀賞《魔法公主》特別場，有一對父母帶2個未滿6歲的孩子進場，播映期間2個男童又哭又鬧，狂踢前面女生椅子，還在座位上跳來跳去、在地板上爬，即使其他人出聲制止依舊沒效。
至於男童的父母？女網友痛批，2人放任孩子吵鬧，顧著滑手機，被其他觀眾罵好幾次，還是不願意控制好自己的小孩，甚至大哭也不抱出去，讓她觀影體驗很差，痛批孩童的父母有夠自私噁心，希望影城可以加強宣導管制，「為什麼可以放沒有符合年齡規定的小孩進來？那電影幹嘛要分級我請問？」第一次欣賞這部電影，卻被那一家人破壞了。
貼文曝光後，被狂踢椅背的女子現身留言，透露當下第一次好聲好氣地說，但男童的母親竟然裝沒聽到，直到後來又踢好幾次，才讓她忍無可忍，憤怒大吼對方才連忙道歉。只是安靜沒多久，2名男童又開始吵鬧，嚴重影響其他觀眾。
被踢椅背的女子還原經過。（圖／翻攝自Threads）
對此，業者今天在臉書粉絲團發公告，提到影城對影迷觀影權益受損之事件高度重視，並對當天受影響之觀眾致上最誠摯的歉意，可以領取IMAX電影兌換券2張，必須持該場次已驗票入場之實體票根兌換。
業者強調，影城一向致力於提供優質的觀影環境，深感遺憾並已進行內部檢討，致力從源頭確保每位觀眾的觀影品質，避免類似情況再次發生。最後感謝影迷的長期支持與監督，未來將持續努力，期許能帶來更完美的觀影時光。
公告貼出後，引發一番討論，不少網友稱讚：「這麼好，該謝美麗華霸氣」、「美麗華這處理超級讚」、「哇好帥！美麗華直接扛下」、「美麗華真是了不起，負責明明裝死就可以閃過的事」，不過也有人指出，影城放6歲以下的孩童進去有問題，進場前應仔細查核會更好。
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
徐巧芯曝蔣萬安政治天分：雙城論壇8分鐘演講可再背一次
美國極限攀岩好手霍諾德25日成功攀登台北101，副總統蕭美琴及閣揆卓榮泰竟稱「台灣101」，不少人認為此舉針對台北市長蔣萬安。藍委徐巧芯指出，綠營不管派誰蔣萬安都不會輕敵，他懂得分眾行銷推有感政策，對任何事情都傾注全力，很有當政治人物的天分。中時新聞網 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
台北市民福利！走路就能賺現金 健身房打卡「1次賺5元」
一名網友在Threads發文指出，台北市民只要下載U-Sport APP並完成註冊，每天到台北市運動中心或合作健身房打卡一次，就可獲得5元U幣；此外，每日步行達到指定門檻，也能獲得額外獎勵。他表示，每天走滿1萬步、每月即可領取80元U幣，累積滿100U幣後，便能儲值至悠遊卡中使用，...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 1則留言
【寒假特產？】《魔法公主》特別場出現「吵鬧、踢椅兒童」！美麗華致歉補償超大氣
於 1997 年推出、由宮﨑駿執導、久石讓配樂之經典動畫電影《魔法公主》於上周末推出 IMAX 4K 紀念版重返全台大銀幕，美麗華影城為此舉辦《魔法公主》 特別場活動，沒想到首日入場粉上報 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
官方玩梗成真？《葬送的芙莉蓮》第二季驚見「仰頭的芙莉蓮」疑似重現迷因
《葬送的芙莉蓮》動畫第二季目前正在熱播中，而最新的第 2 集（第 30 集）播出後，立刻在網路上掀起討論。原因並不是只有帥氣的南方勇者，而是動畫製作公司 Madhouse 疑似在劇中安排了一個「彩蛋」，完美重現了先前在社群上爆紅的二創迷因「仰頭的芙莉蓮」（或是「仰視的芙莉蓮」）。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 發表留言
【懶人包】《魔法公主》IMAX 首週特典、特別場、全台十間上映戲院一次看
於 1997 年推出、由宮﨑駿執導、久石讓配樂之經典動畫電影《魔法公主》，動畫代理商甲上娛樂推出 IMAX 4K 紀念版 1 月 23 日重返全台大銀幕，並公布了首週特典、上映戲院及特別場資上報 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
54歲黎姿山徑慢跑被捕捉！貼身瑜珈褲洩「蜜桃臀」 少女級體態震撼全網
被譽為「香港第一美女」的 54 歲資深玉女黎姿（現名黎珈而），即便退出演藝圈多年轉戰商場，其一舉一動仍是鎂光燈焦點。近日，她在社群平台分享帶著愛犬爬山的日常照，畫面中她穿著極其貼身的專業運動服，零贅肉的勻稱曲線與傲人的「蜜桃臀」線條一覽無遺，緊緻的體態讓廣大網友驚嘆：「這背影根本是 20 歲少女！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
壽司郎微風南山店開幕！「5%服務費」突喊停 試營運首日人潮爆滿
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導壽司郎首間導入「DIGIRO數位迴轉系統」的微風南山店今（26）日起試營運，開店前就湧入排隊人潮，中午用餐時段幾乎滿席...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
是什麼讓卓榮泰變了？ 黃揚明挖出他過去曾稱「台北101」
美國攀岩家霍諾德昨天成功挑戰徒手攀登台北101，引發國際關注，不過副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰都發文稱「台灣101」也掀起政壇輿論。對此，資深媒體人黃揚明發文狠酸「這就是台灣價值」，而且他還搬出卓榮泰內閣上任101天時召開的記者會，當時在畫面中用的正是「台北101」。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 2則留言
蕭美琴稱「台灣101」惹議 律師：「台北101」是登記商標
美國攀岩高手霍諾德25日徒手登頂台北101大樓，引發國際關注，但副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰發文卻改稱「台灣101」，引發爭議。律師葉慶元直言台北101是登記有案的商標，擅自改名很無聊。過去綠營就曾提改名，被台北市長蔣萬安吐嘈可改名「民主進步101」。中時新聞網 ・ 15 小時前 ・ 16則留言
陪長者走完最後一程 善用紅藍卡「臨終關懷」
當疾病進入末期或高齡長者身體機能明顯衰退時，怎樣在延續生命與維持尊嚴之間取得平衡，成為家屬最艱難的抉擇之一。在美國，紅藍...世界日報World Journal ・ 21 小時前 ・ 發表留言
霍諾德攻頂台北101 卓榮泰、蕭美琴改稱「台灣101」挨轟格局縮水
美國極限攀岩好手霍諾德(Alex Honnold)昨日僅花1小時31分就完成徒手攀爬高達508公尺的「台北101」,政壇不分顏色一致喝采,但副總統蕭美琴及行政院長卓榮泰卻將「台北101」置換為「台灣101」,引發藍營批評。品觀點 ・ 22 小時前 ・ 4則留言
台南北門頭港排水護岸整治完成 (圖)
台南市北門區頭港排水治理工程，採背填培厚及生態友中央社 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
習近平整肅解放軍高層 顧立雄這樣說
[NOWnews今日新聞]中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立24日被官方宣布涉嫌「嚴重違法違紀」立案調查，成為最新一批遭整肅下台的解放軍高層，引發熱議。國防部長顧立雄今（26）日...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 1則留言
年輕人買不起台積電！ 黃珊珊籲台股交易「千股→1股」 彭金隆回應了
年輕人買不起台積電！ 黃珊珊籲台股交易「千股→1股」 彭金隆回應了EBC東森新聞 ・ 20 小時前 ・ 25則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 3 小時前 ・ 2則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 8則留言
真美子飄孕味？大谷獲獎攜愛妻出席晚宴！網友：好像又要有家族新成員了
體育中心／綜合報導道奇隊「二刀流」大谷翔平出席全美棒球記者協會（BBWAA）年度頒獎晚宴，身邊還帶著愛妻真美子一起現身，郎才女貌的兩人依舊羨煞眾人；不過也有不少網友發現，穿著露肩晚禮服的真美子，身形似乎有些變化，跟世界大賽期間相比變得「豐滿」一些，腹部似乎還微微隆起，因此紛紛猜測「難道真美子又有喜了嗎？」、「我覺得大谷家要有新成員了」。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 8則留言
半個演藝圈都來了！Lulu、陳漢典文華東方大婚笑聲不斷，文定儀式中式造型成驚喜彩蛋
半個演藝圈到齊，婚禮現場星光密度破表Lulu 黃路梓茵與陳漢典兩個主持人出身的大婚，賓客名單一曝光就引發熱議。當天包括許光漢、王力宏、吳宗憲、陶晶瑩、邱澤等圈內重量級人物皆親自到場祝福，星光陣容被形容「宛如走進頒獎典禮現場」。賓客橫跨主持、戲劇、音樂多個世代，...styletc ・ 19 小時前 ・ 12則留言
放鳥羅生門／獨家！拍戲撞期不吭聲 王識賢遭爆料唱婚宴放鳥
影視歌三棲的王識賢，從早期的電視劇《意難忘》《夜市人生》到近期的電影《角頭》系列，歌聲與演技兼具，受年輕族群喜愛也是尾牙邀請的寵兒，而他的經紀人就是結婚超過20年的愛妻小芸（陳憶華），夫妻於公於私都互相扶持，王識賢曾讚老婆非常能幹，維持婚姻幸福的祕訣是「聽老婆的就對了」。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 15則留言
曹西平今告別式發「紀念小物」 乾兒子痛喊：換我們來陪四哥
曹西平生前與Jeremy情同家人，突如其來的離別也讓Jeremy一度陷入極深的悲傷之中。Jeremy坦言，因害怕觸景傷情，過去一段時間甚至無法親自前往靈堂致意，只能透過文字抒發思念之情。他形容這段日子以來，始終覺得一切不太真實，「每天醒來都以為這一切是假的，好像只要轉過頭...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 2則留言