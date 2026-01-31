到職不到2個月年終領多少？他曬入帳截圖全網驚呆

生活中心／杜子心報導



近期正值各大公司尾牙季，年終獎金與抽獎成為上班族期待的重點，不少上班族時刻緊盯手機銀行通知，就想第一時間知道自己的年終獎金有多少。近日，一名剛踏入職場不久的網友發文分享，自己才在去年11月到職，沒想到竟然也收到年終獎金，金額雖然只有7356元，卻讓他又驚又喜。貼文曝光後，立刻吸引許多網友熱議。













一位網友在社群平台《Threads》發文，寫下「25/11/10到職，人生第一份年終獎金」，並附上一張銀行入帳7356元的訊息截圖，原PO坦言原本完全沒抱期待，沒想到公司還是依比例給了一筆獎金，讓他相當感動，「感覺是天上掉下來的」。貼文曝光後，立刻引來大批網友留言討論。

廣告 廣告

11月才入職也有年終領？網友曬「入帳金額截圖」驚呼天上掉下來

有網友說她曾在10月或11月入職，只領到3位數的超小紅包。（圖／此為AI示意圖）

許多人狂讚公司福利不錯，直說一般企業通常未滿一年根本領不到年終，能在資歷這麼淺的情況下收到獎金，已經算很有誠意，「這資歷有給，公司算佛了」、「來不到三個月的有給年終，不管金額大小，都要感恩」。不過留言區也出現不少心酸聲音，有人分享自己同樣在年底前到職，卻連一塊錢年終都沒拿到，也有人說工作多年從沒碰過年終獎金，只能羨慕別人。還有網友回憶曾在10月或11月入職，只領到3位數的超小紅包，讓她氣得直呼「還不如不發，在羞辱誰啊！」。





原文出處：11月才入職也有年終領？網友曬「入帳金額截圖」驚呼天上掉下來

更多民視新聞報導

2/4立春正式進入馬年！命理師曝3生肖手氣超旺

早餐吃清淡就沒問題？醫點名3種「假健康組合」

刷完牙別馬上漱口！醫曝多1動作才有效預防蛀牙

