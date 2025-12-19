到職才5分鐘！ 老闆「1理由」秒解雇 網批：也太扯





剛到新公司報到時，通常都需要一段適應期熟悉工作內容。但有網友表示，自己到新公司報到第一天時沒人來交接，才過5分鐘老闆就以資遣「不能馬上上手」辭退她，讓她很傻眼。

該名網友在論壇Dcard分享自己近期到某公司報到的經歷。表示自己日前才剛到某家新公司上班，第一天到職時，沒有人協助她交接工作內容，只有口頭上快速交代一些事情，完全沒有書面的工作SOP或教育訓練。她還在試著弄清楚時，僅僅過了5分鐘，老闆竟然就說「不能馬上上手，還要花時間教，這樣不行」，直接將她解雇。

▼原PO自己剛到新公司報到時，沒人清楚的交接工作內容，只過了5分鐘，老闆就以「不能馬上上手」為由解雇她，讓她十分傻眼。（示意圖，非新聞當事人／取自Pexels）

她表示，當下自己並不難過，但卻感到十分無言和困惑：「連系統、流程都還沒摸清楚，就被判定不適任，真的滿頭問號」。她不解，在這種情況下，有哪個新人能「立刻」獨立作業？也認為老闆的心態很奇怪，一面抱怨公司很缺人，卻又不給新人適應的時間，希望來一個「立即上手，完全不用教」的新員工，她不禁反問：「如果真的有這種人，那前一個人為什麼會離職？」

▼對於到職第一天就快速被解雇，原PO坦然面對，認為這和自己的能力無關，而是公司並沒有做好聘用新員工的準備。（示意圖，非新聞當事人／取自Pexels）

她認為，自己這次被解雇和個人能力無關，而是公司並沒有做好請新員工的準備。雖然報到5分鐘就被解雇的經驗很誇張，但她反而感到慶幸沒有在這家公司浪費太多時間，畢竟比起之後被丟著自生自滅、出事再被抓去扛責，第一天離開或許反而是好事。她以自身經驗提醒其他網友，面試時多問一些公司與職務的問題，才能避雷。

這段經歷吸引許多網友留言討論，眾人一面倒認為「太扯」，紛紛直呼是「職場鬼故事」：「職場鬼故事+1，這種公司不待也好」、「5分鐘我連屎都還沒拉完…什麼智障公司」，也有人建議和寬慰原PO：「運氣真好，花5分鐘看透一家公司」、「去勞工局或勞動局檢舉，跟公司要資遣費」。後續原PO僅透露該公司位於沙鹿，但為了避免爭議，不會公開公司名稱。

（封面示意圖／取自Pexels）

