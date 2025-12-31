到處展店！蝦皮智取店取貨超方便？過來人點出最大缺點：１類商品別買

消費者對於網購的需求日益提升，蝦皮購物近年來也積極推動智取店門市，提供24小時自助取寄件的新型態服務。然而，有網友表示，當越來越多傳統人工門市轉型為智取店時，可能會對民眾造成影響，像是取貨時碰到問題沒人可問，或是影響就業機會等等。另外也有人認為，智取店櫃子有限、貨物流動效率低，不適合買急用的商品。

蝦皮人工門市減少

一名網友在PTT以「蝦皮的智取店越來越多了」為題發文，表示他經常使用的蝦皮取貨店即將進行整修，改裝為「智取店」形式。他同時也注意到，不只這間店，鄰近地區許多原本配有人力服務的門市也正逐漸減少，紛紛轉型為無人化的智取店營運模式。面對這樣的趨勢變化，他提出了２項主要關切議題。

蝦皮智取店缺點

原PO說，雖然智取店提供全天候24小時的營業服務，讓民眾在取貨和寄貨方面享有更大的時間彈性，但當消費者遇到疑難問題時，有店員能夠提供即時協助處理會更加理想。其次，他推測店家可能基於節省營運成本的考量，才決定改採智取店的經營模式，但這樣的轉變可能導致人工門市取消，進而減少打工族和正職員工的工作機會。



貼文發布後，不少網友指出智取店問題主要集中在櫃位數量限制和貨物流動效率方面，「智取很慢，櫃子數量有限，只要沒人去取貨我的就不會上架」「比較討厭的是等櫃位上架可能要拖好幾天」「智取店能放的件數有限喔，也就是你的東西人力店１天可以上架，但智取店要２到３天喔」「智取店就麻煩在格子的流動率」「若有人故意慢取貨，智取店櫃位會被占用很久」「智取店只適合買來備用的、不急的商品」。

蝦皮智取店便利性獲肯定

然而也有許多網友稱讚智取店便利性和時間彈性優勢，「智取比較方便，凌晨也可以去」「智取店對蝦皮來講，成本低多了」「方便，I人福音」「智取店還能消化大量零錢，很好」「智取店光24小時這點就比有人的店好了」「超愛智取，不用跟店員交流就是讚」「人工流程很怪，要自己點機台，然後人工驗身分，再人工幫你找貨，浪費時間又很多餘」。

▲蝦皮智取店營業時間為24小時。（圖片來源：shutterstock達志影像）

