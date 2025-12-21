到處都有模仿犯？網路驚現多則「無差別攻擊」貼文 刑事局出手了

即時中心／黃于庭報導

北捷19日晚間驚傳隨機攻擊事件，造成3人不幸喪命、多人受傷， 27歲凶嫌張文作案後直奔誠品南西頂樓，隨後墜樓不治。該起駭人的攻擊事件引發眾怒，也讓社會人人自危，擔心模仿效應出現。未料，近期網路上出現多則恐嚇貼文，聲稱鎖定高雄車站、台中新光三越、北投等地。對此，刑事局呼籲，民眾切勿心存僥倖，避免觸法

針對近期社群平台出現恐嚇、鼓吹暴力貼文，或宣稱將進行「無差別攻擊」，刑事局嚴正強調，網路並非法外之地，任何於網路發布之文字、圖片、影像、語音及訊息等，皆可能留下數位軌跡與相關紀錄，請民眾切勿心存僥倖，避免觸法。

有關任何涉及恐嚇大眾、煽動攻擊等行為，刑事局將立即啟動偵辦機制，積極追查發文者身分與來源；同時提醒，相關言論可能觸犯《刑法》第151條恐嚇公共危安罪，若以加害生命、身體、財產之事恐嚇公眾，致生危害於公安者，將依法偵辦。

此外，也可能涉犯《社會秩序維護法》第63條第1項第5款，若致「散佈謠言，足以影響公共之安寧」，可處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。

最後，刑事局再度呼籲，切勿以轉傳、附和或以玩笑心態發布相關內容，如民眾發現疑似恐嚇或危害公共安全的貼文、訊息，請保留相關畫面、連結與時間等資訊，並撥打110報案或向警察機關舉報。

