到處點火！諷小兒科「剩科」惹怒醫界驚動校方 陽明交大醫學生千字文道歉了

陽明交通大學醫學系一名學生近期到處在網路上開戰場、發表歧視性言論，還嘲諷小兒科「剩科」，引發醫界怒火。示意圖，廖瑞祥攝



社群網路近期掀起爭議話題，一名自稱陽明交通大學醫學系的男學生，在網路上到處與人筆戰，卻以歧視性字眼攻擊他人，還公開貶低小兒科醫師是「選剩的科別」，點燃醫界怒火，連校方都不得不出面回應。該學生今天（1/17）刪光所有發文與留言，並以長文向外界道歉。

該學生近日在Threads與網友討論《人工生殖法》修法議題，過程中情緒失控，除了以攻擊性言詞回應，與一名小兒科醫師討論時嘲諷對方「原來是小兒科的喔，原來這種選剩科現在可以在板上這麼優越」，更誇張的是，他還屢次使用「糖糖的」等歧視文字影射唐氏症，遭到網友撻伐。

廣告 廣告

隨著事件受到關注，該名學生身分也被起底，被指是建國中學畢業、重考5次考上陽交大醫學系，長期在筆戰中以「失智症」、「斯德哥爾摩症候群」等疾病名詞貶低他人；另外，還被發現疑似尚未取得醫師資格，卻在LinkedIn 平台標示「醫師」，引發違反《醫師法》質疑。

陽明交大校友及部分醫界人士注意到此事，認為此人嚴重缺乏對疾病、患者及醫療專業的尊重，紛紛向校方表達不滿。

對此，陽明交通大學在Threads回應，針對此事件造成社會困擾與不適，校方深表遺憾，已了解該學生狀況，後續依校內機制進行輔導與處理。校方強調，長期以來高度重視醫療專業的價值，不認同任何貶抑醫療工作者或專業科別的言論，並感謝各界對醫療人員付出的肯定與提醒。

該名學生今天（1/17）在Threads發布1500字道歉聲明，承認自己用「選剩科」批評小兒科是極度去脈絡化且不尊重的行為，這樣的論述傷害了許多前輩們的努力與尊嚴，也凸顯他的膚淺以及價值觀的偏差，他會深自反省。

另外，對於過去以糖果貼圖影射唐氏症一事，他也對唐氏症族群及當事人致歉，當時校方已有懲處，自己正積極銷過；而在LinkedIn自稱「醫師」，他則解釋是希望等完成學業、取得醫師資格後可以直接在上面發表日常文章。

該學生說，自己過往因多次重考，無形之中扭曲了價值觀，也傷害了許多學校，包括馬偕、高醫、長庚等曾經就讀過的學校，以及現在就讀的陽明交大，他對不成熟的言論感到後悔，並承諾刪除過往所有回應，希望外界給他改過自新的機會。

更多太報報導

學測數學A「史上最難」 高中老師：數B跨考30％題目會卡關

蕭美琴社群跳撒嬌舞 蔡英文「回3字」驚呆11萬網友：連小英都會用

「俊憲沒贏我用○眼榨甘蔗汁請大家喝」 網紅兌現承諾了：限量200杯