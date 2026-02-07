到警局領法院文書當場遭拘提 2男「帶毒上門」 還毒駕

〔記者鄭景議／台北報導〕新北巿一名涉嫌妨害自由遭法院核發拘票的李姓男子，3日下午5時許與程姓友人前往中和分局景安派出所領取法院文書，員警發現後當場實施拘提並展開搜索。警方隨後在李男及同行的43歲程姓男子身上，共查獲4顆含有二級毒品依託咪酯成分的「喪屍菸彈」，且李男為騎機車前來，員警當場實施唾液快篩發現毒品成分呈現陽性反應，全案訊後依毒品及公共危險等罪嫌，將兩人移送新北地方檢察署偵辦。

中和分局景安派出所表示，李姓男子當時與程姓友人一同走進派出所，大剌剌向值班警員表示要領取法院文書。員警在核對身分時，發現李男竟是新北地方法院核發妨害自由案件的被拘提人，隨即在派出所內依法執行拘提，並進行附帶搜索。不料，警方在李男身上搜出2顆依託咪酯菸彈及一個電子煙主機，隨後在陪同到場的程男身上，竟然也搜出2顆同樣成分的菸彈及2個電子煙主機。

廣告 廣告

由於李男當時是騎乘機車前往派出所，警方懷疑其涉嫌毒駕，現場對其施以毒品唾液快篩檢測。經檢驗後，李男的唾液對毒品成分呈現陽性反應，確認其在施用毒品後仍駕駛動力交通工具，警方隨即依道路交通管理處罰條例規定，當場移置保管其機車並扣繳牌照。

全案在偵訊過後，警方將李、程兩名男子依違反毒品危害防制條例移請新北地方檢察署偵辦。中和分局強調，依託咪酯已正式列管為二級毒品，施用後會產生神情恍惚、肌肉顫抖等症狀，俗稱「喪屍菸彈」，嚴重危害身心健康與公共安全，警方將持續強化巡邏與緝毒力道，淨化社會環境。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

【看原文連結】

更多自由時報報導

毒鴛鴦拒檢鎖車與警對峙 警調支援搜出喪屍煙彈還無照毒駕

高雄50歲男深夜躺匝道 3車連續輾斃嚇爆

獨家》縱放酒駕連坐女副駕還跟進民宿 台南帥警停職起訴

欠債？桃園一家3口當街被強押上2廂型車 警獲報1小時內全救出

