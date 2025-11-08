到貓空賞美景、品茶香 打卡送好禮再抽iPhone 17 Pro

〔記者孫唯容／台北報導〕微風送爽正是造訪貓空、體驗山林之美的理想季節，台北市府觀光傳播局即日起至12月7日，舉辦「走靜貓空 打卡送好禮・加碼抽大獎」活動，只要完成指定打卡任務，即可獲得限量特色好禮；此外，再追蹤「我是台北人」臉書粉絲專頁，還可登錄資料參加抽獎，有機會把iPhone 17 Pro、LG StanbyME 2閨密機、北投麗禧溫泉雙人住宿券等總價值15萬元大獎帶回家。

觀傳局表示，此次活動推出兩項打卡任務，一為「走靜景點任務」，只要在個人臉書或IG上傳貓空地區指定景點美照，即可至貓纜貓空站遊客中心扭蛋兌換木柵鐵觀音茶包或走靜貓空手機掛繩。指定景點分別為「茶香慢旅線」、「森林呼吸線」與「心靈祈福線」共3條路線，民眾可自由挑選，邊走邊拍照記錄，完成打卡任務。

另一項任務則是「貓空美食任務」，於貓空店家用餐，並於個人Facebook或Instagram上傳本人與貓空美食的合照，即可兌換「鐵觀音茶啤酒」。兩項任務提供不同好禮，鼓勵民眾把握活動期間11月8日至12月7日一起挑戰，將貓空各種特色風情一次打包。

觀傳局表示，完成打卡任務後，再追蹤「Humans of Taipei 我是台北人」FB粉絲專頁，即可現場登錄資料參加抽獎，獎項包含iPhone 17 Pro、LG StanbyME 2閨蜜機、北投麗禧溫泉雙人住宿券等總價值達15萬元。一趟旅遊就能收穫豐富回憶與帶回多重好禮。

此外，貓空的年度盛事「2025臺北里山川」活動已同步展開，民眾可於貓空纜車貓空站外平台欣賞藝術家包大山的藝術裝置《與山訴說》，並於貓纜指南宮站旁的圓滿森境欣賞藝術家王騰崇的作品《靜謐之屋》。而活動重頭戲──知名表演團體優人神鼓將帶來擊鼓展演，為山林注入震撼人心的節奏與能量。

