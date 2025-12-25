鏡報

一到週末只想逃出城？露營熱燒車市 到2026台北車展找下一台露營伴

鏡報 陳宏銘
露營經濟燒進車市，2026台北車展中，休旅車、純電休旅、露營車型將是焦點之一，是城市通勤一路延伸大自然營地好伴侶。圖／翻攝自Luxgen
露營風潮進攻車市下，2026台北車展也將是戶外玩家看熱鬧、覓車場所。從純電休旅到露營車型，各大車廠不再比拚馬力與速度，而是端出更安靜、更好裝、說走就走的移動方案，搶攻週末想逃離城市、把生活開進山林的愛好大自然的露營族。

近年露營經濟強勢席捲全球車市，台灣也不例外。從週末帳篷族，到車宿、露營車與各式戶外玩家，露營已成為影響購車選擇的重要關鍵原因之一。全球露營裝備市場在2025年已上看975億美元，且仍持續成長；若再加上露營車與營地服務，整體商機規模更推升至數千億美元等級。

車廠心裡也很清楚，只要與露營「沾得上邊」的休旅車就特別吃香，一台車能多用途使用，同時滿足城市通勤與郊野探索的生活機能，正是當前市場最受歡迎的方向。事實上，2025年台灣的露營風氣已明顯不再一窩蜂跟風，而是走向成熟化、分眾化發展。

有人追求的是兼具設計感與服務體驗的露營型態，像是Glamping豪華露營、露營車或車宿、懶人露營，主打拎包就走、舒服不費力；也有人選擇反其道而行，回歸最純粹的自搭帳，在山林之中找回獨處與安靜。露營，成為一種能依照個性、時間與生活節奏自由選擇的輕旅行方式，而這輕旅行總少不了駕車前往。

LUXGEN n⁷超長軸距空間，不只塞得下裝備，直接車宿都沒問題。圖／翻攝自Luxgen
在即將登場的2026 台北車展，露營不再只是配件展示，而是直接變成「車款主題」。尤其是純電休旅正在成為新一代戶外玩家的心頭好。原因很簡單，安靜、省能、空間大，還能插電就走。

以MINI Countryman SE ALL4為例，純電設定讓露營途中少了引擎噪音，多了自然天籟，車內空間也能輕鬆裝下帳篷、桌椅與露營箱。再加上Level 2駕駛輔助系統，長途移動不再那麼累，對想玩、但又不想太操的族群特別有吸引力。

另一邊，台灣品牌也沒缺席。LUXGEN n⁷主打超長711公里續航，再加上能直接串聯全台主流充電網路，「隨插即充」對跑營地、跑山區的玩家來說非常實際。2,920mm 超長軸距1,667L 行李廂空間不只塞得下裝備，甚至直接車宿都沒問題。

這波露營車熱潮，其實也反映消費者心態的改變——買車不只是代步，而是要能裝得下離囂生活。誰的車空間夠靈活、科技夠貼心、用電夠安心，誰就更容易成為露營族的下一台車。在2026台北車展上從純電 SUV 到露營車型，車廠搶的不是馬力，而是誰更懂你想在週末逃離城市的那顆心。

MINI Countryman SE ALL4空間好裝，帳篷與露營裝備一車搞定。圖／Mini
