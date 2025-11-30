到部落訪友竟成「迷幻之旅」5人誤食神祕植物 深山幻覺連夜待救

5人誤吃「不明山野植物」秒陷幻覺，警消摸黑6小時急奔救援。（圖 ／翻攝畫面）

屏東縣霧台鄉舊好茶部落29日傍晚發生一起離奇的山區意外，5名民眾（4男1女）到部落探訪友人，不料疑似誤食了「來路不明的山野植物」，短時間內就出現幻覺、精神恍惚、皮膚潮紅等異狀，疑似中毒，同行友人見狀嚇得立刻通報，屏東縣消防局於下午5時12分接獲報案後，第一時間出動6車15名救援人員，展開一場與夜色賽跑的救援行動。

警消指出，報案內容提到5人症狀相當詭異，除了恍神、皮膚變紅，更有人稱好像「看到不存在的東西」，疑似因誤食未知植物導致中毒反應。由於事發地點位在山區深處，救援難度高，消防局立即調派第一大隊、特搜大隊、高救隊、霧台與瑪家分隊合力進入山區。

廣告 廣告

救援人員攜帶大量登山、照明及急救器材，在伸手不見五指的山林中摸黑前進，途中地形崎嶇，花費數小時才於30日凌晨0時36分成功接觸到5位患者。經初步評估，所有人都保持清醒，其中3人症狀比較明顯，但在補水與簡易處置後情況逐漸穩定。

直到天亮時分，患者狀況明顯好轉，已具備自行行走能力。救難隊伍在確認5人生命無虞後，陪同他們安全下山，結束這場歷經一整晚的山區驚魂記。

消防局提醒，山區植物種類繁多，有些外觀雖貌似可食，但可能具有毒性或致幻成分。民眾登山或前往原鄉部落時，千萬不要隨意採食不明野果、野菜或植物，以免發生危及生命的狀況。一旦身體出現異常或疑似中毒，務必立刻通報並等待專業救援，切勿自行嘗試下山，避免造成二次危害。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

IG限動竟是遺言！25歲重機網美聯結車下喪命 事故前限動曝光：希望別出事

1年「狂蹭」百場婚宴！27歲正妹帶紅包換剩菜 背後原因超暖心

出國多錯了嗎？她連飛5趟日本被質疑「太誇張」 網友反擊：國旅才花冤枉錢