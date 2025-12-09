到郵局寄信遭提醒「不能用釘書機」他吃驚：現在才知道 內行人曝原因

隨著科技發展、時代改變，傳統寄信的需求大幅下降，民眾到郵局寄信的頻率也越來越低。有網友分享，近來到郵局寄信時，才知道原來信封不能用釘書機封口，在網上掀起討論，也釣出不少內行人說明原因。

有網友在論壇Threads發文，透露最近到郵局寄信時，被提醒「不能用釘書機封口， 只能用膠帶或膠水」，對此原PO坦言十分驚訝，坦承過去一直不知道原來信封不能用釘書機封口，讓原PO忍不住驚呼「我居然現在才知道...」

有網友指出這條規定已行之有年「這個規定很久了」、「實施很久了」、「制式信封上面都會有寫這個規定」、「不止郵局，郵筒也不行～」、「寄信請不要用訂書機」。

也有內行人分享「因為很容易讓員工手受傷，或是運輸帶在跑很容易卡到，我也是後來才知道」、「因為訂書針容易弄傷雙手，要拆信和掃描信件存檔的時候會很不方便，所以我們公司的信件都是改成貼膠帶和塗膠水來封住信封袋」、「用釘書針機器無法分類，會延遲送達很久或拒送～」、「會造成分信機器損壞」、「因為整理信件的員工常常手受傷，才這樣規定的吧～」

事實上，中華郵政也在「國內函件業務說明」中註明封裝方式，內容提到各類郵件，不得使用釘書機或安全鈕扣裝訂。除明信片、硬紙片作成之印刷物及成捲者外，其餘函件均應裝入封套並密封交寄，否則因無法用機器分揀，只能改用人工處理，會導致延後送達。

撰稿：吳怡萱






