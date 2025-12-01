到酒店點前妻坐檯！男子灌醉她「強拍裸照＋猥褻」 下場曝光

男子到酒店點前妻坐檯，灌醉她之後強拍裸照，被法官判刑。示意圖／Pixabay

台北市一名盧姓男子，去年3月12日凌晨跑到前妻工作的酒店，指定要前妻坐檯陪酒，灌她喝了半瓶威士忌。前妻不勝酒力醉倒，盧男謊稱要送她回家，卻把她帶到旅館猥褻她，還脫掉她的衣服拍了多張裸照。前妻事後報案，盧男一度不承認犯案，把手機裡的裸照都刪除，但最後還是坦承了犯行，被法官判刑。

判決書指出，當天盧男把前妻灌醉之後，就把她帶到林森北路的旅館，看到前妻醉倒的模樣，竟直接在旅館大廳拉起前妻的裙子和內褲、撫摸她的臀部，後來因為有其他客人經過，盧男才停止這些行為。但是客人離開後，盧男更直接用手撫摸前妻的下體，以此方式對前妻猥褻得逞。

後來盧男把前妻帶進旅館房間，趁她酣醉不醒，將她所有的衣服都脫光，用手機拍下至少16張前妻的裸照。

前妻驚醒之後發現自己被脫光衣服，當場跟盧男發生爭執，想要打電話求救，但盧男一把搶過前妻的手機，三度用力摔到地面上，把手機摔得稀巴爛，讓前妻喪失求救的機會。

事後兩人離開旅館，前妻向中山警分局報案，警方5月15日持搜索票到盧男住處並查閱他的手機，發現他已經把前妻的裸照刪除，經過數位採證還原，確定盧男在前妻不省人事時，偷拍了16張裸照。

盧男被警方逮捕之後，一度否認犯案，後來在偵訊中才坦承部分犯行，直到審判時才說出全部實情，法官認為他行為不佳，而且前妻不願意和解，所以依乘機猥褻罪，判他8個月有期徒刑；又以違反本人意願之方法攝錄性影像罪，處以6個月有期徒刑，可易科罰金；犯毀損他人物品罪，處拘役50日，得易科罰金。全案可上訴。



