到酒店點前妻坐檯…遭二寶爸「灌醉」她驚醒全裸被拍！想求救手機被摔爛

記者陳弘逸／台北報導

台北盧姓男子離婚後到前妻小花（化名）工作的酒店，指定女方坐檯陪酒，把人灌醉假意把人帶回家，卻帶到旅館趁機猥褻、偷拍裸照。（示意圖／資料照）

台北盧姓男子離婚後到前妻小花（化名）工作的酒店，指定女方坐檯陪酒，把人灌醉假意把人帶回家，卻帶到旅館趁機猥褻、偷拍裸照，她驚醒報案求助，還把手機摔爛。盧男挨告，因案遭押，審理時才認罪，向法官求情須扶養2名未成年子女跟家人，法院審理後，依乘機猥褻罪、違反本人意願之方法攝錄性影像罪及犯毀損他人物品罪分別處刑。

判決指出，盧男為女子小花（化名）的前夫，2024年3月12日凌晨0時許，到女方工作的酒店，指定她坐檯陪酒，席間因喝威士忌半瓶後酣醉，假意要把人帶回住處，卻是把人帶往旅館，在大廳趁機猥褻，入住之後，又在房內拍攝裸照。

當下，小花酒醒發現全身赤裸，還被前夫盧男拍下裸照，雙方爆發爭執，試圖對外求助，還被男方奪走並摔爛手機。

事後挨告，盧男遭警方搜索，偷拍影像已刪除，經辦案人員進行數位採證，還原16張裸照為證，並將人依法送辦，調查期間，他一度未到案遭通緝，落網後，一度否認犯行遭裁定羈押。

在押期間，盧男自述，大學肄業，經營自家停車場公司，月收入約8萬元，離婚，育有2名未成年子女，需扶養家庭，因祖母過世，需辦理遺產事宜，聲請具保遭駁回。

審理期間，盧男才坦承犯行，法官考量，他離婚後，無法徹底放下過往情感，犯下本案；加上小花不願調解，未達成和解、賠償。

法院審理後，將盧男依乘機猥褻罪，處8個月有期徒刑；又犯以違反本人意願之方法攝錄性影像罪，處6個月有期徒刑，可易科罰金；又犯毀損他人物品罪，處拘役50日，得易科罰金，可上訴。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

移除下架性影像，洽性影像處理中心

終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享

