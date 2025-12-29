到重慶不拍重機＝白去？頑童全跟上 大淵被打槍「急喊加錢」

饒舌團體頑童MJ116最近到中國大陸重慶開演唱會，跟隨當地流行趨勢，拍攝了在社群平台爆紅的「重慶重機」短影音。三位成員瘦子、大淵和小春都參與其中，被「抬上機車」拍攝這種風格獨特的影片，但每人呈現的效果卻大不相同。這股源自重慶獨特地形與立體交通特色的短影音風潮，已吸引眾多藝人跟風，成為到重慶必打卡的熱門內容，也掀起了一股社群媒體模仿潮。

頑童跟上「重慶重機」短影音風潮。（圖／翻攝Tiktok）

頑童MJ116三人在重慶開演唱會期間，不約而同地加入了拍攝「重慶重機」短影音的行列。這股風潮搭配重慶山地環境與高樓林立的立體交通特色，呈現「人被重機載著飛」的視覺效果。

除了頑童外，許多藝人也跟上這股潮流。虞書欣在專業團隊帶領下「騎上路」，夏克立也曾拍攝類似影片。這股風潮最初被一些網友嫌棄太過「土氣」，但隨著越來越多人參與，其魔性的感染力最終征服了眾多觀眾。

i-dle短影音笑翻不少人。（圖／翻攝i-dle IG）

值得一提的是，不只《愛丫愛丫》，鄧紫棋的《泡沫》近期也被改編成DJ版，從抖音紅到韓國。韓國女團i-dle成員以此歌曲配上小品劇場，演出薇娟將雨琦的蛋糕「轉贈」給舒華，導致雨琦當場「撕心裂肺」、「放飛自我」的戲碼，讓網友笑翻。這股風潮似乎是由韓國女團ILLIT的失戀小劇場開始，迅速燒遍整個KPOP圈。這些明星跟風的創意內容，也讓粉絲們看得十分入迷。

