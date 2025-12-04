到金山萬里泡暖湯 享泡四大溫泉湯、打卡還能抽住宿券！



TS MOTEL（鼎帥溫泉汽車旅館)

天氣漸有冷意，象徵又將進入泡溫泉暖湯的季節，其中北台灣的「金山萬里」地區，不僅坐擁依山傍海、自然資源豐富的北海岸，其溫泉更是在清同治6年11月23日(1867年12月18日)因金山大地震時而被發現，目前坐擁有海底溫泉、硫磺泉、碳酸泉及鐵泉等四種特殊泉質，是北台灣少數同時擁有多種泉質的地區之一。為邀請您來感受金山萬里溫泉好湯魅力，北觀處特別推出療癒又好康的「金山萬里溫泉好評行動・拍照評論抽好禮活動」，邀請所有湯客來享受「好湯」的滋潤時，也能順便把價值上萬元的豪華住宿券帶回家。



金山萬里一直以來，以著名的海景湯屋聞名，湯友不僅能一邊泡湯，還能一邊欣賞浪花，是冬季最受歡迎的療癒景點之一。而這一次「金山萬里溫泉好評行動」將於12月9日至12月16日期間舉行，參與方式超級簡單，只要完成以下三個步驟，就能輕鬆取得抽獎資格，萬元大獎不是夢！

步驟一：走訪金萬里：到金山萬里溫泉區任一家合作的溫泉店家或溫泉公園，享受泡湯、住宿或消費。



步驟二：上網留評論：拿出手機，在Google地圖上搜尋該店家，留下你的真實評論與照片。

步驟三：上傳等抽獎： 將評論截圖上傳到指定的活動表單。

民眾在google表單留下真實評論，不只可以幫助更多旅客找到高品質的溫泉店家，還能讓自己享受抽獎的雙重回饋。這次活動所祭出的獎項總價值高達新臺幣3萬元，獎品豐富： 頭獎：價值高達13,000元的新北北海溫泉洲際酒店住宿券（1名）。貳獎：舊金山總督溫泉館假日券、北海風情湯屋券（價值1,100元，5名），以及陽明山天籟渡假酒店露天風呂平日券（價值900元，12名）。得獎名單將於12月17日公布，獎品則預計於12月 17日寄出。









頭獎：價值高達13,000元的新北北海溫泉洲際酒店住宿券，圖為新北北海溫泉洲際酒店

北觀處表示，期透過這次結合數位行銷與社群互動，打造「泡湯＋打卡＋抽獎」的旅遊體驗同時，也希望能讓更多人透過親身體驗與分享，認識金山萬里的在地人情與溫泉魅力，更期能帶動地方觀光熱潮。





相關訊息可至北觀處官網(https://northguan-nsa.gov.tw/)或北觀粉絲團-幸福北海岸查詢！

