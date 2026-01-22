到關山鎮拔蘿蔔一起體驗東台灣土地的生命力

歲末年終，正是臺東關山蘿蔔最肥美的季節！關山鎮農會於1月21日在臺東關山鎮知名的米國學校旁農田，熱鬧舉辦一年一度的拔蘿蔔體驗活動。廣闊的田野裡湧入新北市的幼兒園師生遠道而來，讓原本安靜的農村瞬間充滿孩子們的歡笑聲，提前為春節揭開喜慶序幕。

本次活動由關山鎮公所協力規劃，連續第三年攜手推動。今日，來自新北市愛迪爾國際幼兒園的80位師生特別遠道而來，對這群長期生活在都市的孩子來說，親眼見到蘿蔔「本尊」埋在土裡的模樣，處處充滿驚奇。

現場的小朋友們戴上小手套，有模有樣地學著農民握住翠綠葉柄，興奮地指著土裡大喊：「看到了！蘿蔔在那裡！」孩子們個個使出渾身解數，與土地展開一場熱血的「拔河」。當碩大飽滿的白蘿蔔終於破土而出，孩子們稚嫩的臉龐瞬間寫滿了驚喜與成就感。

更令人驚喜的是，田園間竟藏著在地特產臺東關山的「米乖乖」，為豐收增添了幾分驚喜。帶隊老師表示，親手觸摸泥土、採收的過程，是課本文字無法取代的感官教育，能讓孩子更深刻地體悟農民辛勞，進而懂得珍惜每一口食物。除了可愛的幼兒園小朋友，現場也看到不少趁寒假返鄉的青年。就讀慈濟科技大學的羅芷薰，今日特別陪家人一起到田裡體驗拔蘿蔔。羅同學開心地分享：「平時在學校課業壓力很大，第一次參加拔蘿蔔活動，腳踩在泥土裡感覺整個人都放鬆了，感受到土地滿滿的生命力！」

關山米國學校校長彭衍芳指出，關山地區有許多客家鄉親，利用二期稻作後的休耕期種植蘿蔔綠肥，並製作蘿蔔乾，是長久以來的在地傳統。農會自民國 100 年起舉辦這項活動，就是希望傳遞「食農教育」的核心：尊重土地、尊敬農戶、不浪費食物。

彭校長強調，讓孩子親身參與從「泥巴到嘴巴」的過程，他們才會對食物生起感恩之心，明白無論蘿蔔長得大或小，都是大地的恩賜。活動現場除了體驗採收，還安排 DIY 課程教導製作蘿蔔乾，連午餐都融入蘿蔔料理，讓孩子與土地建立起最深刻的連結。

隨著一袋袋沉甸甸的蘿蔔被搬回家，關山鎮農會不僅推廣了在地農產，更成功將感恩的種子種進參與者的心田，無論是遠道而來的幼童還是返鄉的大學生，都在這片土地上找到了冬日裡最純粹的快樂。

撰文、攝影／羅庭茜