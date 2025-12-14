到韓國刷卡簽名欄「被店員畫圈」起爭執 部落客幫喊冤：他們真的很趕

部落客分享，韓國刷卡文化不同。（示意圖／Pexels）

在韓國，刷卡付款是極為普遍的日常行為，無論是便利商店、咖啡廳，甚至是傳統市場的小吃攤，都能接受刷卡。不過，近日有台灣旅客指出，她到韓國消費刷卡，店家未經同意便在簽名欄畫上一個圈圈，讓她感到被冒犯，對此，旅韓部落客也做出解釋了。

旅韓部落客「不奇而遇 Steven & Sia」近日在臉書分享一起文化誤解事件。他提到，網路上有台灣旅客表示，在韓國刷卡消費時，店家未經同意便在刷卡簽名欄「畫上一個圈」，讓她覺得不被尊重，甚至因此與店家發生爭執。不過在當地人眼中，這其實是相當常見的處理方式，並非針對觀光客或有意冒犯。

部落客解釋，韓國人日常生活節奏快速，店家面對大量刷卡顧客時，往往將「簽名」視為形式，簡化流程已成為常態。常見做法包括直接畫圈、點一點或劃一條線，這種「簡筆簽名」的行為是一種普遍默契，而非敷衍或不敬。部落客表示：「很多時候你看到姨母幫你畫圈、點一點，不是偷懶，而是韓國人都懂的默契。」

他進一步指出，當店員看到有人認真地一筆一畫簽上全名時，心裡通常會默默想著：「啊，外國人。」因為當地民眾幾乎不會在簽名欄寫出完整名字，節省時間才是首要考量。

部落客強調，許多文化衝突的背後，其實不是對錯問題，而是雙方認知與習慣的不同。他提醒台灣旅客，在韓國若遇到店家主動幫忙畫圈或簽線，其實只是希望加快結帳流程、減少排隊時間，並非存心不禮貌。

部落客最後也幽默地寫道：「她不是要詐騙你，只是韓國人真的很趕。趕著生活，也趕著服務下一個客人。」

