到韓國星巴克要求1服務！她拿到後心碎「在台灣被慣壞」 網嘆：養出奧客

台灣星巴克有客製化服務。（圖／翻攝臉書／星巴克咖啡同好會）

一名網友近日赴韓國旅遊時，到星巴克消費，點飲料時提出去冰並加滿牛奶的需求，卻因店員無法理解其意思，最後僅拿到半杯飲料。該名網友在社群平台Threads分享經驗，感嘆「被台灣慣壞了」，貼文曝光後迅速引發大量討論，不少網友直言，類似情況不只發生在韓國，日本也同樣如此，認為只有台灣星巴克會主動補牛奶，長期下來也養成部分消費者過度要求的習慣。

原PO於22日在Threads發文指出，自己到韓國星巴克消費時，向店員表示要去冰並將牛奶加滿，但對方完全聽不懂需求，最後拿到的飲料因去冰後只剩半杯，讓她當場傻眼，直呼「真的被台灣慣壞了，整個心碎」。

貼文引起網友共鳴，不少人留言表示，台灣手搖飲店與咖啡店長期提供高度客製化服務，包括調整冰塊、甜度，甚至去冰後補滿牛奶或茶飲，使得部分消費者逐漸將這類服務視為理所當然，進而出現所謂的「奧客」現象。

也有網友回顧，台灣早期的星巴克其實不論去冰或少冰，都不會額外補牛奶，直到手搖飲文化興盛後，相關服務才逐漸增加。有民眾指出，部分消費者購買飲料時，關注的已不只是風味，而是是否「划算」、容量是否達到心理預期。

不少網友也分享自身經驗，認為國外門市多半依照標準作業流程製作飲品，不會因去冰就主動補奶或補茶，並留言表示，「只有台灣才會幫你去冰加滿」、「香港少冰也會跟你說飲料會變少」、「出國都不點客製化，覺得國情不同」、「一堆奧客就是這樣被養出來的」、「台灣人把方便當隨便了」、「上次去日本也是，沒主動說就不會補」。

