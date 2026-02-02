到頭了？ 記憶體綠光一片...團滅 專家直指1關鍵：美光、Sandisk還能漲





受到美股重挫影響，今（2）日台股開低走低，失守3萬2大關，終場來到31599點，記憶體族群也受利空消息影響，股價開低走低至跌停，對此，前台積電工程師、具18年操盤經驗的基金經理人沈萬鈞表示，今天記憶體大跌，不是趨勢反轉，而是「擁擠交易被迫降速」；該做的不是否定產業，而是把槓桿降下來，讓自己可以從容走完整個趨勢，大邏輯沒有變，變的是市場承受風險的方式。

沈萬鈞說明，這波跌勢，讓很多人第一時間在問：「是不是AI完了？是不是記憶體走到頭了？」但這只是暴露出一件事：市場前一段時間，太擁擠了。

沈萬鈞指出，1月以來漲太快、太順，持倉堆到極端水位，半導體、AI、記憶體、載板，全部擠在同一側。當價格一拉回，系統化資金、量化風控、槓桿帳戶同時踩煞車，就會看到這種「不像基本面壞掉、但跌得很急」的走勢。這種修正，本質上是風險管理事件，不是產業否定事件。如果今天真的要談「基本面有沒有變」，一個最底層、也是最殘酷的現實是「AI的擴張」已經被記憶體卡住了，這會是接下來整輪AI投資最重要的概念。

沈萬鈞提到，現在AI模型參數（紫色）是指數型成長，但記憶體容量（青色）幾乎是水平線。這代表GPU不是不夠算力，而是大部分時間在等資料。很多 AI工廠，GPU利用率只有20到25%。只要把記憶體頻寬、容量、封裝架構補上，讓利用率從25%拉到50%，在不增加任何GPU的情況下，AI工廠產出直接翻倍。這也是為什麼大家會看到一個現象：每顆GPU的記憶體配置成長速度，已經快過 GPU 本身的單價成長。

沈萬鈞直言，這不是炒作，這是系統瓶頸。所以回到最直接的問題：「美光、Sandisk能不能繼續漲？從基本面看，可以。」

沈萬鈞表示，這一輪不是傳統PC或手機循環，而是AI系統架構升級，記憶體從配角變成主角。HBM、LPDDR、企業級 SSD，不再是可選項而是剛需。而載板則藏著「下一段還沒完全被市場共識化的東西」。現在市場還在糾結「載板有沒有真的漲價」，但產業內部看，從3Q25開始，先缺T-Glass，現在已經開始注意「載板本身可能不夠」，2027年很有機會出現真正的結構性缺載板。

沈萬鈞分析，這一次跟2019年和2020年很不一樣。那一輪沒有AI，只靠資料中心就把報價推上去；這一輪是AI + ASIC + HBM +高層數+大面積+原料受限全部同時發生。現在大家看到的是一個很關鍵的狀態：高階ABF產能已經滿載，但價格共識還沒完全形成。南電、欣興、景碩，產能利用率幾乎全滿，CoWoS快速放量，層數從16→18→20，面積從60×60→80×80→100×100。

「出貨量×層數×面積，本身就是倍數成長。」沈萬鈞說，只要價格動一下，EPS彈性會非常驚人。而現在的股價，多半只是反映「2027 年、不漲價」的情境。「這也是為什麼我一直強調：現在不是需求問題，而是節奏與定價的問題。那為什麼市場今天會這樣跌？因為位置太滿、槓桿太高、擁擠度太極端。這跟產業好不好，其實是兩件事。」

沈萬鈞也提到，高盛在最新報告中直言：這是一場持倉清洗，不是邏輯翻盤。所以正確的應對方式只有一個，不是空產業也不是砍核心持股，而是把槓桿降下來，將部位調整成可以安心睡覺的狀態。只要不是被迫賣出，這種整理反而是趨勢型資產重新出發前必經的一段路。

沈萬鈞認為，市場永遠會用「價格波動」來測試你是不是相信自己研究過的東西。如果今天你看懂的是：AI正在撞上記憶體牆，而解法只會帶來更高的記憶體價值、更複雜的封裝、更吃載板的架構，那這一段下跌，應該讓你更清楚什麼是趨勢，什麼只是噪音。「趨勢沒有死，只是槓桿先死。把風險管好，讓時間站在你這邊，下一段，市場自然會再把價格抬回。」

（封面圖／東森新聞）

