到高雄追超人力霸王！42家旅宿推限定優惠

[NOWnews今日新聞] 高雄冬日遊樂園以知名IP超人力霸王（Ultraman）與「超人降臨港都」為主題，於即日起至3/1在愛河灣及高雄港16至18號碼頭盛大登場。為迎接青年學子寒假期間以及春節年假返鄉走春旅遊人潮，高市府觀光局攜手旅宿產業公私協力推出限定優惠，涵蓋高端觀光飯店、設計旅店、平價商旅及特色民宿等多元選擇，旅客可依需求訂購餐點、彈性搭配遊程與住宿，更可搭配高鐵假期「2026冬日遊樂園」優惠方案，輕鬆規劃春節年假來高走春旅遊行程。

觀光局長高閔琳表示，目前計有42家旅宿業者提出專屬配套優惠，本次參與優惠方案旅宿內容相當多元，包括春節期間住房折扣、加碼贈送活動IP周邊好禮、餐飲優惠、抽獎活動及特色體驗等。其中，「漢來大飯店」推出「冬日熊好玩－港灣遊樂假期」住房專案，每晚6,353元起，專案贈送飯店獨家設計「漢來熊」小提燈及期間限定娃娃機代幣；「高雄福華大飯店」推出「2026高雄冬日遊樂園 SUPER YOU 大港巡航」住房專案。「高雄圓山大飯店」推出「熊愛你」住房專案，每房4,100元起，加贈高雄圓山與高雄熊獨家聯名玩偶；「福容大飯店 高雄」推出住宿優惠專案3,999元起，每房加贈主題周邊禮品。

觀光局說明，「承億酒店」住宿6,066元起，含早餐及承億夢獸娃娃與冬日遊樂園主題IP周邊乙組；館內6間餐廳同步推出期間限定料理與點心；「高雄洲際酒店」推出冬季限定高鐵聯票住房專案，每晚10,999元起，入住豪華雅緻房雙中床四人房，含四客全自助式早餐。「御宿集團」旗下7館（含御宿行旅雄中館）推出平日1,000元起、假日1,600元起住宿優惠。民宿方面也有優惠推出。此外，部分旅宿更結合搭乘遊艇欣賞港灣景觀、主題佈置或特色行程，讓旅客在住宿期間即可沉浸於冬日遊樂園的節慶氛圍，提升旅遊體驗。

觀光局推薦，來到高雄冬日遊樂園朝聖超人力霸王，更可延伸前往東高雄感受山城慢活與自然風光，造訪內門「野森動物學校」親近可愛動物、適合親子同遊，或前往寶來溫泉區泡湯放鬆、祈福迎新與自然景觀。北部民眾更推薦搭配台灣高鐵公司特別推出的「2026冬日遊樂園優惠專案」車票搭配高雄住宿優惠，最低高鐵加住宿0元起，住宿指定飯店還可加贈高雄捷運卡或文化遊艇IP船票。

觀光局補充，高雄旅宿春節優惠方案將持續更新，提醒旅客出發前務必至「臺灣旅宿網」查詢合法旅宿及備查房價；如遇消費爭議，可撥打1950消費者服務專線，或洽高雄市政府觀光局專線（07-7409802）。請至「高雄旅遊網」官網，或追蹤官方Facebook及Instagram查詢。

