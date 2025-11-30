到點即停！陸中學推「作業熔斷機制」 保障學生基本睡眠需求

根據方案，學生可依個人作息調整「熔斷時間」，確保睡前仍有放鬆空間。（示意圖／Pixabay）

大陸廣東省珠海市鳳山中學近日公布《作業熔斷機制實施方案（試行）》，允許學生在睡前20分鐘停止未完成的作業，以保障基本睡眠需求，成為珠海首個在義務教育階段公開推行該措施的學校。該方案於11月24日正式實施，引發社會廣泛關注。

《廣州日報》報導，根據方案，學生可依個人作息調整「熔斷時間」，確保睡前仍有放鬆空間。為避免制度被濫用，方案規定每名學生每週熔斷上限為4次，同一科目每週僅限1次。被學校評為A＋的學生周末可額外增加一次，但熔斷科目不得超過3科。校方強調，熔斷並非「到點停筆」，申請須基於睡眠需求，而非放棄學習。

鳳山中學表示，相關機制面向全體學生，目的在於改善睡眠不足情況。校方將定期評估制度效果，包括學業壓力、睡眠時長及家長反饋等。該校成立於2023年，為珠海市新設公辦初中。

根據《廣州日報》早前調查，68％家長支持推行作業熔斷，12％不支持。調查顯示，超過三成學生常在晚間10點後才能完成作業。38％家長認為孩子完成功課晚與拖延有關，35％則認為作業量過大。

教育界對此意見分歧。黃花小學教師楊雪瑾認為，熔斷機制有助督促教師提升教學效率、精準設計作業，避免過度重複訓練，有助維持學生的學習動力。然而，也有教師指出，不同學生學習能力差異大，統一熔斷時間可能使部分學生難以掌握核心內容，甚至讓自制力較弱的學生以此逃避作業。

海珠區第四實驗小學負責人張琳認為，如缺乏課後輔導、個性化教學等配套機制，熔斷可能難達成減負目的，甚至擴大學習差距。華南師範大學教授李敏則指出，熔斷不僅是技術措施，更是教育評價改革的起點，建議同步建立動態評估與多元成績體系。

在試行過程中，不少學生開始調整學習策略，如優先處理理解性作業，將抄寫類任務分配至零碎時間。教師端也開始調整作業設計，例如分層作業模板，確保在熔斷情況下學生仍能掌握核心知識。

部分家長亦自發組建交流群分享時間管理方法，學校新增心理輔導資源後，學生平均睡眠時間增加 25 分鐘。不過，仍有網友質疑A＋學生擁有更多熔斷權可能形成「隱性特權」。校方回應稱將引入多元評量避免偏差。

