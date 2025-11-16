台中一中商圈近日發生一起竊盜案件，一名回收廢油業者因臨停未鎖車門，導致車內8萬元現金與手機被竊。警方已鎖定犯嫌為一名近期出獄的慣竊，該男子作案手法熟練，不到10秒即完成犯案。更令人憤怒的是，竊賊還使用被偷的一卡通在超商盜刷購買飲料。此案凸顯一中商圈因人潮眾多、巷弄複雜成為竊賊常光顧的熱點，也提醒民眾外出務必保持警覺，確實保管財物。

到一中商圈收貨臨停「車門沒鎖」 8萬現金+iPhone秒被偷。(圖／TVBS)

這起竊案發生在11月11日中午1點多，地點位於台中一中商圈。當時一名從高雄北上的回收廢油業者將貨車臨停在雞排店旁收廢油，因疏忽未鎖車門，結果被一名黑衣男子盯上。監視器畫面顯示，該男子先在貨車周圍徘徊觀察，確認無人看管後，迅速打開副駕駛座車門，不到10秒時間便取走車內一個黑色包包離開。包包內裝有8萬元現金、iPhone手機以及一張一卡通。

慣犯「剛出獄」！10秒偷8萬 還盜刷一卡通。(圖／TVBS)

被害人表示，當時他正在車後作業，沒想到自己的粗心大意導致財物損失。他認為竊賊應該是單獨作案的慣犯，因為對方行動相當熟練，且事前已經來回巡視觀察很久。

更令人意外的是，被害人回到高雄後發現，被偷走的一卡通在台中公園旁的超商有消費紀錄，竊賊用它盜刷購買了兩瓶飲料。被害人立即通知台中承辦員警，卻被告知因原報案時未提及一卡通被偷，需要在現居地高雄重新報案，待案件轉回台中後才能追查盜刷案件。

「車門沒鎖」8萬現金+iPhone秒被偷。(圖／TVBS)

育才所副所長呂弘智表示，警方已經鎖定犯嫌身分。從監視器畫面，警方辨認出竊賊是一名慣竊，不久前才因竊盜案服刑期滿出獄，而台中一中商圈因人潮多、巷弄複雜、店家眾多，成為他最常下手的地點。

附近店家反映，儘管區域內普遍安裝監視器，但許多竊賊並不懼怕被抓，因為即使被逮捕，他們通常已經將贓款花光，服完短期刑期後又會重操舊業，形成惡性循環。此事件也提醒大家在人潮聚集的商圈更要提高警覺，確實保管隨身財物。

