到「與不該夢的人親熱」別崩潰 專家揭開春夢背後的真相

專家指出春夢並非反映性欲，通常是揭露自最近對親密感的需求或壓力太大，且愈累可能愈容易做春夢。（示意圖，photoAC）

春夢不等於變心，也別被醒後的罪惡感淹沒。專家解釋，這類夢境是睡眠中處理壓力的正常程序，而非性慾的直接反應。它反映的是你近期對親密感的渴望或情緒波動，是大腦在夜間進行的心理修復，這類夢境的頻率在性別上差異不大。

夢境並非真實欲望的投射

許多人醒來時會因夢中的親密情節感到困擾，尤其當對象是現實中不該產生交集的人。但心理學家與睡眠醫師都認同，這類夢境並非真實欲望的投射，而是心理與生理的自然調節。它更像是一種情緒緩衝，幫助人們應對生活中的種種張力。

為什麼會作春夢？

根據心理學研究，夢境內容與日常思緒緊密相連。當你生活壓力大或情感能量不足時，大腦會透過這類情境來平衡。夢中的神祕對象通常只是特質的化身，象徵你追求的心理感受，而非實質的追求目標。

從睡眠醫學角度看，春夢多發生在想像力最豐富的快速動眼期。當你近期特別勞累、壓力大或睡眠品質不穩定，荷爾蒙的變化更容易誘發這類情境。也就是說，這類夢境的出現，往往是你身體發出的疲勞警訊，提醒你該好好休息了。

做春夢的意義？

解讀夢境不該套用公式，專家建議不必對夢境過度解讀，強調與其翻閱解夢書，不如問問自己最近是否太累了。春夢就像一面鏡子，照出的是你被壓抑的情緒或尚未滿足的心理需求。最重要的是接納自己，理解這只是正常的生理現象，這不代表你有道德缺失。比起深究夢境，好好睡個覺、適時減壓，比糾結夢境意義更重要，照顧好當下的情緒更實際。

