到KTV唱歌慶生！台中女慘遭狼父灌醉硬上…崩潰喊：你知道我是你女兒嗎

記者吳泊萱／台中報導

台中發生離譜亂倫案，狼父以慶生為由灌醉女兒後性侵，遭判刑4年。（示意圖／資料照）

台中發生一起亂倫性侵案，男子阿強（化名）以慶生為由帶女兒到KTV歡唱，趁女兒醉倒後將人帶往摩鐵性侵，期間女兒不斷抵抗並大喊「你知道我是你女兒嗎？」但阿強不但沒有停手，反而變本加厲。台中地院審理後認定阿強犯後態度不佳，毫無悔意可言，依強制性交罪，判處阿強4年徒刑；全案可上訴。

判決書指出，阿強與女兒雖未完成法律上的認養程序，但二人是有血緣的父女關係，2023年7月5日晚間，阿強以慶生為由，找女兒到KTV慶生，席間雙方有喝酒。隨後阿強會有警察臨檢為由，邀請女兒到附近的摩鐵開房休息，女兒不疑有他，與父親一起進入房間。

阿強發現女兒喝醉意識不清，竟趁人之危硬上，期間女兒驚醒，崩潰表示「你知道我是你女兒嗎？」並試圖推開阿強，沒想到阿強竟變本加厲，又再度侵害女兒第二次。

事後女兒身心受創，將實情告訴男友，但因母親及娘家經濟狀況不佳，時常需要阿強金錢援助，女兒擔心提告，與阿強撕破臉，會影響母親生活，一直隱忍到同年11月才將此事告訴小阿姨及母親，最終在家人支持下，於12月前往警局報案。

案件審理期間，阿強坦承有與女兒前往KTV慶生喝酒，也有到摩鐵開房，自己在房內睡覺，是女兒主動想發生關係，自己有拒絕，不清楚為何被告。阿強辯護人則主張，案發後女兒仍與阿強以通訊軟體聯繫，且過程中均未提及有性侵害行為，全案只有女兒一人說詞，無其他補強證據。

法官查驗相關事證及證詞認為，女兒針對阿強性侵細節、次數及時間、地點等均指證歷歷，且父女二人之前並無任何過節、仇隙，女兒沒有理由捏造遭父親性侵情節，導致自身評價、名譽受損。且女兒在審理期間，曾多次當庭哭泣，與一般性暴力被害者情緒反應相同，也有身心診所診斷證明，並非虛妄。

法官審酌阿強身為父親，卻為了一己私慾，對女兒造成嚴重內心創傷，且犯後始終否認犯行，也未與女兒達成調解或和解，犯後態度不佳，毫無悔意。考量阿強國中肄業，從事工程工作，月收入約8萬至12萬元，須扶養父親及4名未成年子女等一切情狀，依強制性交罪判處4年徒刑；全案可上訴。

