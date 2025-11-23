制定法律禁令淘汰華為？歐洲在考慮中

（德國之聲中文網）本周二（11月18日），法國總統馬克龍、德國總理梅爾茨（又譯默茨）共同出席柏林的“歐洲數字主權峰會”。

“數字主權要付出代價，但依賴他國代價更高”，梅爾茨說道。馬克龍則表示，不希望歐洲成為美國或中國的“附庸”。“我們當然想要設計我們自己的解決方案”，他說道。

從人工智能、半導體到雲計算——歐洲在科技、數字創新方面滯後於美國和中國。這也給歐洲大陸的經濟增長前景拖了後腿。

中國制造

歐洲對中國最為依賴的領域之一是電信網絡基礎設施。許多歐洲國家使用華為、中興的產品。

廣告 廣告

戰略與國際研究中心（CSIS）專家馬佐克（Ilaria Mazzocco）表示：“只有很少數競爭者能與他們匹敵，而且成本要高昂的多。”

不過，彭博社報道稱，更多跡象顯示，歐委會正尋找途徑，促使歐盟成員國在其網絡中逐步淘汰華為和中興。

卡內基歐洲中心的高級研究員揚斯（Richard Youngs）表示：“長時間以來，歐洲政府僅從商業角度看待中國，如今則重新調整，將安全納入考量。”

2020年，歐委會曾推薦成員國采取措施，避免“高風險供應商”參與5G互聯網絡。但這並非法律要求。

彭博社報道稱，歐委會副主席維爾庫寧（Henna Virkkunen）現在想要把這一推薦變成法律要求。歐委會媒體處未回復德國之聲的相關詢問。

歐盟似乎發出願意采取行動的信號。今年早些時候，歐盟禁止華為游說人士與歐委會官員會面。隨後，針對歐洲議會一些議員展開一項涉嫌腐敗的調查，也涉及華為。

德國總理梅爾茨也在新近柏林的一次商業會議上表示：“我們在政府內部決定，只要有可能，將各處——比如5G網絡——的元件都替換成我們自己生產的產品。並且，我們不會允許中國生產的元件進入6G網絡。”

6G是移動通訊的下一代技術，預期將在2030年代推廣。

付諸行動的困難

目前，歐盟有13個成員國采取步驟，以某種方式限制華為的市場准入。不過，直到2024年，德國一直不願這麼做，因為與中國的經貿關系十分強勁。

倘若歐洲繼續推進措施，對華為、中興采取法律禁令，那麼，焦點可能會逐漸轉向替代供應商。

屆時，歐洲本土企業如芬蘭的諾基亞、瑞典的愛立信可能受到關注，但其成本將遠高於中國競爭者。這對於歐洲政府來說相當困難，因為經濟增長疲軟、公共債務居高不下。

尚須觀望，歐洲這一次是否會將言辭付諸行動。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: Arthur Sullivan