制度化而非軍事化：澳印安全條約下的戰略彈性／ 魯云湘

▲印尼總統普拉博沃（右二）和澳洲總理阿爾巴尼斯（左二）於6日在雅加達獨立宮簽署一項安全條約。

魯云湘（政策與戰略研究員）

2026 年 2 月上旬，澳洲與印尼於雅加達總統府簽署《澳洲—印尼共同安全條約》，引起區域輿論高度關注。部分媒體將此舉解讀為印太戰略陣營重組，甚至質疑既有架構如 AUKUS 是否出現鬆動。然而，若僅以「是否站隊」或「是否結盟」作為判準，恐怕會誤判這項條約的實際性質與其所反映的區域安全趨勢。

這項條約實為兩國關係長期演進的產物，而非突發性的戰略轉向。其起源可溯及 1995 年簽署但曾遭廢止的《澳洲—印尼安全協議》及 2006 年奠定基石的《龍目條約》。值得注意的是，兩國在 2014 年簽署了《共同行為準則聯合理解》，以修復情報風波後的互信，並於 2018 年確立《全面戰略夥伴關係》的政治架構。

而這份 新條約，是繼 2024 年《防務合作協議》後的實務化升級，凸顯雙方意圖將過去分散的協議，整合為具法律約束力的制度，而非建立全新的軍事結盟。事實上，此次簽署的安全條約並非傳統意義上的軍事同盟，而是一項以「制度化磋商」與「實務操作性」為核心的安全安排。

條約內容聚焦於定期高層會議、安全威脅時的強制協商，以及設立聯絡駐派機制。最關鍵的技術細節在於，條約確立了類似「互惠准入」的法律架構。這雖非「共同防禦」，但卻解決部隊互訪、聯合演習與後勤支援的法律障礙。具體而言有以下三點：其一，法律地位保障。類似於「軍隊地位協定」，簡化部隊進入對方領土的行政流程；其二，互操作性提升。透過派遣印尼高級軍官至澳洲國防部，實質加深兩國在情報與指揮鏈上的默契；其三，有限承諾。條文仍強調「互相磋商」的義務，而非北約式的「自動軍事介入」，旨在降低誤判並促進能力互補。

要理解這項條約的意義，關鍵在於分清「安全合作」與「軍事同盟」之間的界線。軍事同盟涉及明確的共同作戰義務，伴隨極高的政治承擔；而安全條約則側重於「談判與協調」。

對於澳洲而言，這類「多線布局」並非互斥。澳洲正同時運作多層次戰略：一方面透過 AUKUS 進行高階軍事科技整合；另一方面與印尼等鄰國發展雙邊安全制度。這反映了澳洲在印太環境下，試圖兼顧「高強度嚇阻」與「區域穩定防範」的雙軌政策。

對印尼而言，該條約更不應被誤讀為戰略站隊。印尼一向奉行「自由且積極」的外交路線，其安全政策的核心是維持戰略自主。印尼總統普拉伯沃在簽署儀式中表示，這反映兩國維護區域和平的共同決心，而非對抗特定國家。印尼透過此類安排，成功在維持東協共識與提升防務韌性之間取得平衡。

然而，北京已注意到此舉，並視之為對中國大陸影響力的對沖。儘管部分智庫批評這類條約可能只是「安慰劑」，缺乏實質行動義務，但正是這種「有限承諾」，反映了中等強國在高風險環境下的理性選擇：不把話說死，但把管道打開。

這引出一個問題：若這類條約能提供彈性，為何臺灣難以比照辦理？

其關鍵不在於意願，而在於國際體系的結構性限制。安全條約屬於政府間的正式法律承諾，在多數國家奉行「一中政策」的前提下，簽署此類條約的「政治承認」成本遠高於實務收益。因此，臺灣目前更多是透過「非條約型、低可見度」的實務合作來運作，例如與美、日、澳的非正式防務對話。這並非特殊待遇的缺乏，而是臺灣在既有國際秩序下，被迫採取的功能性生存策略。

總之，《澳印共同安全條約》不僅是一項雙邊安排，更反映了印太地區正在浮現的一種安全互動模式。它不追求同盟的剛性，卻透過法律架構（如互惠准入）提升實質的軍事協作能力。在今日的印太環境中，真正稀缺的或許不是盟友的數量，而是能在危機中維持溝通、避免誤判的制度安排。（圖片翻攝網路資料照）