制度壓榨信念，終將崩於人心／魯云湘

魯云湘

部隊，若以制度壓榨信念，就不該驚訝人心為何潰散。當升遷淪為政治算計，服從取代獨立思考，忠誠僅剩空洞姿態，制度便化作最冷的牢籠。它強求人人一致，卻遺忘士氣源自內心，而非強制命令。

許多基層軍士官兵，並非不願付出，而是被無理要求與形式主義績效，逼到喪失尊嚴。每一次的「上情下達」若淪為上級的情緒勒索、道德綁架；每份「忠誠報告」若只為迎合而非真心，那組織的根基已然鬆動。

真正撐起體制的，不是懲處與條文，而是信任與榮譽。當幹部為求升遷而踐踏下屬信念，當制度為圖穩定而犧牲真誠，整個軍隊終將在沉默中瓦解。制度可約束行為，卻永遠無法羈絆人心。

廣告 廣告

不要責怪那一萬兩千個寧願賠錢離開的人，也別歎息這一代青年經不起考驗。

老兵或許不死，只是逐漸凋零。

但請別把當年未能做到的事，強加給他們，再責怪他們辦不到——

那樣的要求，本身就失去了公道。

（圖片翻攝畫面示意圖）