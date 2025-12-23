「制度改革優化警政」竹縣警成立交通警察隊新湖小隊

【警政時報 張家燁／新竹報導】為提升交通事故處理品質並兼顧基層治安能量，新竹縣政府警察局昨日（22）正式成立「交通警察隊新湖小隊」，專責處理新豐鄉及湖口鄉各類交通事故案件，透過專業分工優化警政運作模式，讓交通事故處理回歸專責、治安勤務回歸本業。

新竹縣政府警察局於114年12月22日舉辦「交通警察隊新湖小隊」揭牌典禮，局長林建隆與貴賓及同仁合影留念，象徵交通事故處理專責化制度正式上路。（圖/記者張家燁翻攝）

新豐鄉及湖口鄉交通流量大，113年度兩地交通事故件數合計約6,000餘件，過往由派出所員警兼辦事故處理，常於事故尖峰時段疲於奔命，間接影響巡邏、查察等治安任務執行。警察局審視實務需求後，將交通事故處理任務統一回歸交通警察隊新湖小隊，從現場跡證蒐集、事故現場圖繪製到當事人談話紀錄製作，皆由受過專業訓練之交通警察依標準化流程辦理，以提升處理品質與效率。

廣告 廣告

新竹縣政府警察局長林建隆於交通警察隊新湖小隊揭牌典禮中致詞，說明成立專責小隊的制度改革理念，期透過專業分工提升交通事故處理品質，並強化轄區治安能量。（圖/記者張家燁翻攝）

新湖小隊自9月1日試辦至今，已受理交通事故1,700餘件，皆能迅速到場排除事故並完整留存關鍵資料，不僅有效縮短民眾等候時間、保障事故當事人權益，也為縣府道路交通安全工作提供更精確的前端分析依據，警察局長林建隆表示，此項改革除提升事故處理專業與效率外，亦大幅減輕派出所勤務負擔，讓基層警力專心投入治安守護，未來將持續精進專責制度並培育交通專業人才，深化警政分工，讓民眾對交通與治安安全更有感。

更多警政時報報導

【獨家】從量子神山變爛尾案？群光電、中研院遭爆公共工程三重失守

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款