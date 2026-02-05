制度改革到位、企業參與升溫 2025年創新板申請掛牌家數創新高

為回應市場需求並加速創新企業成長，證交所近年積極推動「創新板（tib）」的制度鬆綁與優化。隨著相關制度升級，市場對創新板的信心逐步累積，2025年共有15家企業申請於創新板掛牌，創下歷年新高，顯示創新板已成為企業進行首次公開募股（IPO）規劃時的重要選項之一。

市場參與度擴大、制度彈性提高，創新板吸引力升級

創新板自2021年推出以來，證交所便持續精進與改革，以2025年來看，1月先是全面取消合格投資人制度，降低參與門檻，有效擴大市場參與基礎，提升創新板的交易活絡度。

同年10月，配合主管機關啟動「亞洲創新籌資平臺」，創新板再度完成多項重大制度調整，如開放當沖交易、放寬投信基金投資股票額度、以及針對符合獲利條件之公司，縮短股票集保期間至1年，並免除3年承銷商保薦等，使創新板的彈性進一步提升，成為更貼近市場實務需求的籌資平台。

隨著市場參與度擴大與制度彈性提高，創新板不僅吸引投資人目光，也逐步被企業納入IPO的規劃選項，且開始反映在實際送件家數的成長上。2025年，共有15家企業申請於創新板掛牌，創下歷年新高。

申請企業包含馬達製造大廠富田（4590）、遊戲商品與數位服務代理銷售商宏碁遊戲（6908）、醫療影像AI技術廠雲象科技（7803）、資安軟體廠奧義賽博-KY（7823）等，具體反映制度升級後，創新板對企業的吸引力正持續增加。

產業輪廓漸明朗、前瞻領域更聚焦，創新板定位清晰

展望2026年，創新板的產業輪廓將更為清晰，證交所以14項前瞻產業為重點發展方向，涵蓋半導體、人工智慧（AI）、AIoT、智慧製造、綠能環保、機器人、數位雲端、智慧交通、智慧醫療、生技醫療、資安安控、次世代通訊、無人載具及國防航太等領域。

從產業特性來看，這些前瞻領域多具備技術研發期長、資本需求高，且商業模式仍處於放大與驗證階段等共通特性，亦與創新板的「獨角獸孵育基地」願景相符。證交所將透過制度設計與市場機制，引導具備創新能量與成長潛力的企業，將創新板納入其進入資本市場的規劃選項。

上述前瞻領域不僅是全球產業升級的核心引擎，亦與臺灣長期發展戰略高度契合。在制度條件逐步到位、企業參與度明顯提升的基礎下，創新板於2026年後的市場定位，正由早期的制度建構，轉向承接產業發展需求，成為創新企業進入資本市場的重要節點。

